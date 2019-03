ČTK

S automobilovou dopravou si obec umí poradit pomocí tabulí informujících o parkovací kapacitě v centru nebo pomocí parkovišť na kraji vsi, s autobusy je to prý těžší. Zatímco v roce 2014 dovezlo turisty do Hallstattu asi 7900 autobusů, loni jich do obce vjelo už 19 300.

Vedení obce se proto rozhodlo, že počet autobusů, které do Hallstattu vjíždějí, sníží o třetinu. Podobně, jako tomu už je například v Salcburku, zavede pro autobusy časově omezená povolení k vjezdu. Tyto povolenky si cestovní kanceláře budou muset koupit tři měsíce dopředu.

Vnést do obce klid



Autobusy budou smět do obce vjíždět mezi osmou hodinou ráno a pátou odpoledne a budou v ní muset zůstat nejméně dvě a půl hodiny. Během jedné hodiny bude moci do hallstattského autobusového terminálu vjet, nebo ho naopak opustit maximálně 12 vozidel. „Takto chceme zase do obce vnést klid. Chceme hosty, kteří si na Hallstatt udělají čas,” vysvětlil opatření starosta Alexander Scheutz. Připomněl, že v poslední době ve vsi přibylo turistů zejména z asijských zemí, kteří přijíždějí na mimořádně krátkou dobu.

Kolik bude povolení stát, není zatím jasné, v současnosti obec vybírá za každý autobus poplatek 40 eur (1025 Kč). Hallstatt chce opatření k regulaci přílivu turistů zavést od příštího jara, do té doby si musí objednat program, jehož prostřednictvím si cestovní kanceláře budou povolenky kupovat.

Hallstatt je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Kromě krásné krajiny, v níž je tato romantická obec položená, ho proslavily také solné doly.