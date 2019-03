Cestující Singapore Airlines našel v jídle zub

Jídlo s překvapením. To není zrovna něco, co by chtěl člověk dostat na palubě letadla. Obzvlášť, když je oním překvapením cizí zub, který ve svém pokrmu objevil cestující Singapore Airlines Bradley Button. Aerolinky se za krajně nepříjemnou situaci sice omluvily, pasažérovi bylo ale v průběhu celého letu zle, napsal server Independent.