Andrea Drengubáková (Snow.cz)

Val di Fiemme se skládá z lyžařských středisek: Alpe Cermis, Alpe Luisia, Latemar a Passo Rolle, a celkově se tu sklouznete na více než 100 kilometrech sjezdovek všech obtížností. Ve Val di Fiemme se kloubí svahy pro náročnější lyžaře se sjezdovkami pro rodiny s dětmi, takže na své si přijde opravdu široké spektrum lyžařů.

Středisko Alpe Lusia je možná nejuniverzálnějším areálem z celého Val di Fiemme — zatímco směrem do Moeny se spouští ryze sportovní černá sjezdovka Fiame Oro, směrem k městečku Bellamonte se mírně vinou přívětivě široké modré sjezdovky vhodné i pro děti a začátečníky. Právě u nástupu poměrně mladé kabinkové lanovky Bellamonte 3.0 najdete zároveň i největší dětský park Val di Fiemme s dvěma pojízdnými pásy a slalomovými zvířaty.

Černá, červená i modrá. Ve Val di Fiemme si vyberete, ať dáváte přednost rychlé jízdě, nebo se jen rádi kocháte krajinou.

FOTO: Tomáš Rucký

Malí nelyžaři mohou v Alpe Lusii zavítat do dětského koutku přímo naproti dětskému parku, který je tvořený venkovními prolézačkami seskládanými do velkého dřevěného domečku, z jehož oken se dá sjet na klouzačce nebo se na dvorku protočit na kolotoči. Využít tu můžete i babysittingu, který vyjde na 10 eur (256 korun) na hodinu, vstup do dětského lyžařského Laricino Parku je zdarma.

Zatímco spodní část sestává z přehledných modrých tratí, horní část představuje sportovní červené sjezdovky zpestřené nejrůznějšími lyžařskými atrakcemi, jako jsou měřený slalom nebo skicrossová trať, kterou sjedou klidně i malé děti. Na druhou stranu tu dávku adrenalinu zakusí i zkušenější lyžaři, především díky vysokým terénním vlnám, které se dají projet v solidní rychlosti. Měřený slalom tu najdete na několika místech, skicrossku pak na sjezdovce č. 43 (La Cune Campo).

Nejadrenalinovější atrakcí je však bezesporu snowpark Morea, který se nachází pod výstupem kabinové lanovky Bellamonte 3.0. Jeho hlavní předností je precizní úprava, nadprůměrná délka a pestrost překážek, nechybí v něm bedny, zábradlí, wall ridy nebo skoky.

Sportovně, i s výhledy



Nejrozsáhlejším a nejrozmanitějším střediskem Val di Fiemme je Latemar s nástupními místy v Predazzu, Pampeagu a Obereggenu. Zatímco v centrální části se sjezdovky Latemaru modrají, z okolních dominantních vrcholů padají dolů členité červené pisty. Mezi oblíbené tratě tu patří sjezdovky spouštějící se ze sedla Feudo do stanice Gardone — sjezdovky jsou prudké tak akorát a střídá se tu rozlehlejší prostranství s prudšími padáčky.

Italské středisko patří u Čechů mezi ta nejoblíbenější. Dobré počasí je téměř zaručeno.

FOTO: Tomáš Rucký

Lyžování na Latemaru můžete pojmout sportovně, nebo i jako malé safari, kdy se můžete z městečka Predazzo lanovkami a sjezdovkami dostat až do města Obereggen, které je od Predazza po silnici vzdáleno skoro 30 kilometrů.

Latemar se chlubí velmi dobře propracovaným snowparkem, který najdete takřka v jeho centru. Je koncipovaný tak, aby nabídl kvalitní překážky pro velmi zkušené jezdce, ale také jednoduché atrakce pro děti a začátečníky.

Dětem se na Latemaru bude líbit v dětském parku s pojízdným pásem pod horskou chatou Zischgalm, kde se mohou vydovádět nejen na lyžích, ale i na tubingovém kolotoči nebo nafukovacích atrakcích. Půlden v parku stojí 5 eur (128 korun), celý den 7 eur (179 korun) a za 10 eur (256 korun) pak můžete pořídit i hodinové hlídání dětí v indoorovém dětském koutku.

Sjezdovky jsou široké a dobře přehledné.

FOTO: Tomáš Rucký

Pokud je vašim nástupním místem Pampeago či Predazzo, a chcete-li Latemar pojmout jako safari, vydejte se odtud přes celý resort až do Obereggenu, kde jako lyžařský výletní cíl doporučuji prosklenou restauraci Oberholz, kterou najdete hned vedle výstupu stejnojmenné lanovky. Restaurace zaujme nejen neotřelým venkovním i vnitřním designem, ale i lákavě naaranžovanými jídly, za které si tu ovšem oproti jiným restauracím poměrně připlatíte.

Méně lyžařů, více místa



Mým nejoblíbenějším střediskem ve Val di Fiemme je kompaktní Alpe Cermis, které je sice paradoxně menší než dva výše uvedené areály, je v něm ale méně lyžařů, takže na sjezdovkách zbývá více místa pro oblouky. Alpe Cermis se prakticky rozprostírá jen na jednom kopci Paion, z jehož vrcholu se vine několik sjezdovek, které se zase potkají dole v jednom bodě pod městečkem Cavaleze.

Je libo tatarák...

FOTO: Tomáš Rucký

...nebo spíš pravé italské lasagne?

FOTO: Tomáš Rucký

Moji nejoblíbenější sjezdovkou tu je černá Olympia vedoucí ze samého vrcholu v délce 7 kilometrů až dolů k městu Cavalese. Sjezdovka je sice prudká jak střecha, ale je příjemně široká a přehledná, a navíc pro zpestření jízdy nabídne i několik ostřejších zatáček. Snad nejzábavnějším úsekem sjezdovky je část od dolní stanice sedačkové lanovky Costabella k nástupní stanici kabinkové lanovky Dosso Larici-Cermis, kde vám rychlé úseky dají pocit jízdy jako v závodě Světového poháru.

Na Alpe Cermis dlouhodobě navštěvujeme restauraci Rifugio Paion, nejen kvůli dobrému jídlu, ale také kvůli velmi milé obsluze, která si je dobře vědomá vysoké návštěvnosti ze strany české klientely, a tak se učí i nějaká ta česká slovíčka. Určitě by vás tu tedy nemělo rozhodit, pokud se vás servírka zeptá: „Ahoj, dáš si pivo?“ Kromě piva si ale dejte i lasagne, které jsou snad ty nejlepší, co jsme kdy kde jedli, a kávu nebo drink si vychutnejte na terase s výhledem.