jky, Novinky

Pokud se budete v Jižním Tyrolsku o víkendu pohybovat v oblasti Sterzingu/Vipitena, zjistěte si, zda byste se ještě nemohli zúčastnit zajímavé úplňkové akce. On je tedy úplněk už v úterý, ale samotná akce, která rozhodně není jen pro turisty, se koná v pátek.

Stačí vyjet lanovkou do stanice Monte Cavallo a následně už jen za úplňku přecházet z jedné horské chaty do druhé a vychutnávat si kvalitní pokrmy z místních surovin se sladěnými víny ke každému chodu. A jak zpět na hotel? Na sáňkách či bobech vás čeká 10kilometrový sjezd po speciální sáňkařské dráze až do Sterzingu.

Zasněžené trhy



V oblasti Gitschberg Jochtal se pak rozhodli, že jeden týden (16. - 23. 3.) vymezí pro milovníky gastronomie a z okolí sjezdovek udělají s trochou nadsázky nejvýše položené farmářské trhy v zemi. Ne snad, že byste mohli co pět obloučků ochutnat sýr a jablka z nějakého stánku, ale vskutku se dočkáte mnoha akcí spojených s gastronomií a vínem.

Na trzích objevíte vždy desítky druhů skvělých sýrů.

FOTO: Profimedia.cz

Speciality od místních producentů budou číhat nejen v nedalekých obchodech a restauracích, ale i v blízkosti sjezdovek. Mnoho dnů se bude vše točit kolem vína, ale hned 17. března se můžete těšit také na řemeslná piva z minipivovarů.

Nejen jídlem živ je člověk



Samozřejmě za drobnými a nápaditými akcemi se každoročně krčí investice za miliony až desítky milionů eur za účelem zlepšení prožitku ze samotných lyžařských středisek. V Alta Badii tak přichází místo vleku Roby čas nové šestisedačky Leitner. V Klausbergu budeo nová kabinková lanovka Panorama místo sedačkové lanovky, dojde ke zvýšení horní stanice, a tím by měli lyžaři získat přístup i na hlavní sjezdovky vedoucí do údolí.

V regionu tří legendárních vrcholků je už přes 100 kilometrů sjezdovek.

FOTO: Profimedia.cz

V Seiser Almu nahrazuje dvousedačku Mezdi nová šestisedačka. A pravděpodobně nejednu láhev prosecca popili v oblasti Drei Zinnen, tedy Tre Cime. Tam se otevřely dvě nové modré sjezdovky na Croda Rossa. Ne že by snad to konkrétně byl důvod k takovým oslavám, ale středisko díky nim v délce sjezdovek překročilo magických 100 kilometrů.