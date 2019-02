mšv, Novinky

Dobrá a kvalitní čokoláda je stejně exkluzivním artiklem jako třeba letitý alkohol. Společnost To’ak tvrdí, že vyrábí nejdražší čokoládu na světě, která ale není posypaná zlatým prachem ani ničím podobným. Slavný londýnský obchodní dům Harrods prodává padesátigramovou tabulku této čokolády za ohromujících 400 liber, což je přes 11 500 korun.

Důvod je poměrně prostý: vyrábí se totiž z bobů vzácného kakaovníku. „Naším cílem je povýšit čokoládu na stejnou úroveň jako víno nebo whisky, a ukázat lidem, že i její chuť je komplexní a k degustaci je zapotřebí více smyslů,“ řekl výkonný šéf společnosti To’ak James Le Compte agentuře AP.

Milovníci čokolády by o kakaové pochoutce měli smýšlet stejně jako fanoušci vína o tekutém zlatu. Nejde tedy jen o výsledný produkt, ale i o plodinu, z níž se vyrábí. Ta logicky určuje kvalitu.

To’ak proto nabízí zájemcům řízené degustace, které skutečně připomínají ochutnávku alkoholu. U čokolády se rovněž hodnotí aroma, a posléze se kostička nechá rozpustit na jazyku — hlavně žádné kousání. „Může to znít odměřeně, ale je důležité projevit k čokoládě určitý respekt, i když jsme obyčejně zvyklí ji hned sníst. Musíte si ji vychutnat,“ říká o zážitku americký turista Hunter Dutton. Hodinová degustace s prohlídkou vyjde zájemce v přepočtu na bezmála tři tisíce korun.

Looking for a sweet #luxurygift? Our #brandtotrust @ToakChocolate make the world's first aged chocolate from an extremely rare Ecuadorian cacao variety dating back over 5,300 years. To’ak donates 1% of its sales to Third Millennium Alliance as part of the @1PercentFTP movement! pic.twitter.com/xF40tWcXDL — PositiveLuxury (@PositiveLuxury) 21. listopadu 2018

Stejný názor sdílí i Francouzka Amandine Pauletová, která velmi kvituje formu degustace. „Líbí se mi prezentace obohacená o fakta, že místní kakao získává svou chuť a aroma díky okolí, z deště, půdy, přilehlých stromů a rostlin,“ doplňuje. I účastníci degustace ovšem připouští, že za onu závratnou cenu by čokoládu pořídili snad jen někomu skutečně blízkému, kdo by to dokázal ocenit.

Z unikátního stromu



Čokoláda společnosti To’ak se skládá jen ze dvou ingrediencí: kakaa a cukru. A právě kakaové boby jsou tím zásadním, co produkt odlišuje. Pěstují se v údolí Piedra de Plata a jedná se o místní původní odrůdu Nacional, o které se dlouho myslelo, že zcela vymizela. Když se však zjistilo, že několik málo stromů přežilo, zažehlo to v místních naději.

Úrodu přichází čas od času zkontrolovat také spoluzakladatel společnosti To'ak Jerry Toth. „Je to svatý grál. Jedná se o nejméně úrodný druh kakaovníku, který existuje, chuť kakaa je ovšem velmi intenzivní, nikoli však nepříjemně,“ tvrdí Toth. Farmáři, kteří boby sklízejí, si užívají své okamžiky slávy. Údolí Piedra de Plata totiž začínají odborníci přirovnávat ke kalifornskému Napa Valley nebo francouzským Burgundům, významným vinařským oblastem.

National Chocolate Week starts today 15-21 October. We're celebrating by tasting the samples of cacao bean sent to us by To'ak Chocolate. We have To'ak Chocolate for sale in the showroom, perfect as a gift or for yourself..#chocolate #chocolatelovers #luxurychocolate #cacao pic.twitter.com/Y1gTJvotfj — @BroadwayLuxury (@broadwayluxury) 15. října 2018

„Farmáři si uvědomili, že tu máme kakao, které je naprosto unikátní a hrozí mu, že zmizí ze světa. Proto jeho cena tak raketově vystřelila,“ myslí si jeden z místních zemědělců z rodiny Pachardů, která kakao pěstuje už celé generace. Na farmě se boby suší, teprve pak se z nich vyrobí čokoláda, která následně zraje v dubových sudech i několik let, podobně jako víno či whisky, aby pomalu nasála aromata.

Kvůli omezenému množství bobů se čokolády vyrobí omezené množství. Jedna edice čítá asi 100 kusů a ročně se edic vyrobí šest. Většina z nich putuje do Spojených států amerických, které jsou pro To’ak největším trhem, dále do Velké Británie a Německa.