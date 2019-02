Rozhodnutí zcela zakázat kouření přichází po osmi letech testování. Jedná se o součást projektu Dýchej mořský vzduch, který podpořila i Světová zdravotnická organizace a řada italských institucí z oblasti péče o zdraví a podpory cestovního ruchu.

Zapálit si cigaretu bylo částečně zakázáno už v předchozích letech, kdy se nesmělo kouřit v pásu mezi první řadou slunečníků a vstupem do moře. Nyní se zákaz rozšíří na celou pláž, ačkoli zatím není jasné, zda bude nařízení platit také na elektronické cigarety.

Zákaz si klade za cíl mimo jiné udržet pláž čistou. Mezi léty 2014 a 2018 na ní bylo posbíráno kolem 550 000 nedopalků, které by buď zůstaly v písku, nebo skončily v moři. „Naším zájmem není vydávat zákazy, ale dát všem hostům, kteří se rozhodnou strávit svou dovolenou v Bibione, možnost dýchat čerstvý mořský vzduch, bez zdraví škodlivých a znečišťujících látek,“ uvedl starosta Pasqualino Codognotto. Podle něj jde o otázku respektování ostatních, a tak by podle něj neměli mít se zákazem problém ani kuřáci.

Bibione chce pláž bez cigaret využít i jako lákadlo v propagační kampani a chce nalákat další návštěvníky. Těch ostatně není málo, za rok 2017 sem zavítalo přes 5,31 milionu lidí. Většina z nich v anketě uvedla, že nařízení vítá – polovina byla pro absolutní zákaz a více než čtvrtina byla pro zavedení speciálních kuřáckých zón.

Sdružení pro turistický ruch Bibione Live tvrdí, že nekuřácká pláž zvýší kredit letoviska u těch hostů, kteří už nyní na jeho pláže míří nejčastěji, tedy u rodin s dětmi. Bibione se tak stane prvním místem v Itálii, kde bude na všech plážích zakázáno zapálit si cigaretu.

