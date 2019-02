Aerolinky Lufthansa žalují pasažéra za to, že vynechal let, aby ušetřil

Německá letecká společnost Lufthansa žaluje pasažéra, který v rámci letu ze Seattlu do Osla vystoupil během mezipřistání v německém Frankfurtu a místo letu do norského hlavního města pokračoval s novou letenkou do Berlína. Udělal to, aby ušetřil peníze, jenže podle aerolinek si počínal neoprávněně. O případu informovaly britské servery Daily Telegraph a Daily Mail.