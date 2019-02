Hotel leží zhruba 200 kilometrů nad polárním kruhem, návštěvníci v něm mohou prožít nefalšovanou zimu, která je jedním z ústředních témat seriálového a knižního hitu. V ledové budově se nachází celkem 16 pokojů, z nich každý má unikátní design. Na některé hosty shlíží zlověstný bílý chodec, na jiné zas vládce těchto nemrtvých Noční král. Nechybí ani draci, tříoká vrána nebo zlovlk.

Vyzdobené nejsou pouze samotné pokoje, ale také chodby, lobby nebo restaurace s barem. Pro zájemce je připravena i svatební kaple ve stylu Velkého Baelorova septa, tedy jakéhosi nejvyššího chrámu.

Finland's Insane 'Game of Thrones' Ice Hotel Is Back. You might want to sleep with Dragonglass under your pillow!https://t.co/ZJt6bQ2YAP pic.twitter.com/9KHOn1uNEp