Do Berlína se bude z Brna létat dvakrát týdně. Letenky jsou již v internetovém prodeji, a to za zvýhodněné ceny, konkrétně se slevou 500 korun. Jednosměrná letenka nyní stojí 350 korun. Vedení brněnského letiště předpokládá, že linku využijí nejen turisté, ale i zástupci nejrůznějších firem a vědeckých a výzkumných center z Brna a okolí pro svá jednání v Berlíně. Díky nové pravidelné lince budou mít němečtí turisté blíže na Moravu.

Z Brna se již 3,5 roku létá na pravidelné lince do německého Mnichova. Dále je v provozu linka z Tuřan do Londýna-Stanstedu a od loňského října do italského Milána.

Lze předpokládat, že po pravidelné lince do Berlína ještě letos vzniknou další. V minulosti se hovořilo například o novém leteckém spojení Brna se španělskou Barcelonou nebo s ukrajinským Lvovem. Své plány na zřízení nových linek ale vedení brněnského letiště zatím neprozradilo.

Letiště Brno-Tuřany zažilo loni rekordní rok, když po šesti letech opět překonalo hranici půl milionu odbavených cestujících. Nejvíce se létalo o letních prázdninách, kdy za dva měsíce prošlo přes brněnské letiště přes 225 000 lidí.