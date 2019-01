Mladík nahlásil bombu v letadle, aby se vyhnul setkání s rodiči

Bizarní způsob, jak se vyhnout rodičům, zvolil 18. ledna 23letý francouzský student. V letadle, kterým za ním z Lyonu do Rennese cestovali, nahlásil bombu. Let byl kvůli tomu sice odkloněn, ale radost mladíkovi nevydržela dlouho. Hrozí mu totiž astronomická pokuta a až pět let vězení za šíření poplašné zprávy, píše server Independent.