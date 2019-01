mšv, Novinky

Praha



Letenská zabijačka

Navštivte v sobotu Národní zemědělské muzeum. Budete v něm moci ochutnat tradiční zabijačkové speciality v rámci akce Letenské prase. Kromě ochutnávek přinese akce také ukázky tradičních postupů zpracování vepřového masa, při workshopu si budete moci sami vyzkoušet výrobu jitrnic, tlačenky nebo jelit. Více informací najdete zde.

Hudba z videoher

V neděli se v Rudolfinu rozezní hudba ze známých počítačových her. Mezi tituly nebudou chybět Mafia, Kingdom come: Deliverance, ale ani Diablo, Battlefield či World of Warcraft. Přesvědčte se na vlastní uši, že nejen filmy mohou mít skvělé a pamětihodné soundtracky. Na akci zbývá ještě několik volných lístků. Více najdete zde.

Festival ledových soch

O víkendu se na střeše Galerie Harfa uskuteční Festival ledových soch. Už poosmé tu umělci v průběhu dvou dní vytvoří díla nadživotní velikosti, letošním tématem je komiks. Slavnostní vyhlášení třech nejlepších soch proběhne v neděli, k vidění budou až do rozpuštění. Více zde.

Středočeský kraj

Masopust se zabijačkou

Ochutnávku zabijačkových dobrot s masopustním veselím propojí sobotní akce v Máslovicích. Těšit se můžete na prodej skutečně čerstvých zabijačkových specialit, s tím spojenou soutěž v pojídání jitrnic, následně obcí projde průvod masek. Pro zahřátí jsou připraveny i horké alkoholické nápoje. Více najdete zde.

Čokoládový festival

Od pátku do neděle můžete v Lysé nad Labem vyrazit na hříšný Čokoládový festival. Ochutnat na něm můžete množství čokoládových pochoutek, součástí bude také ukázka, jak s čokoládou nakládat v kuchyni a kombinovat ji s jídlem, degustace, workshopy a také různá vystoupení. Podrobnosti najdete zde.

Jihočeský kraj

Cestovatelská přednáška

Jak se dá na motorce dojet až do Mongolska? Zjistěte to na cestovatelské přednášce Ondřeje Vlka ve Venkovském klubu U Vyšaty v Chlumanech. Barvité vyprávění o dobrodružstvích doplní bohatý obrazový materiál. Vstupné na akci, která se koná v sobotu, je dobrovolné. Více najdete zde.

Plzeňský kraj

Zabijačka a pivo

Plzeňský areál Depo2015 ožije v neděli zabijačkou. Těšit se můžete na všechny zabijačkové dobroty, kromě nich ale pořídíte také třeba koření, nádobí či keramiku. Součástí akce je rovněž přehlídka minipivovarů, jejichž produkty budete moci spláchnout všechno snědené jídlo. Podrobnosti zde.

Karlovarský kraj

Do divadla

Představení tak trochu ze života můžete zhlédnout v Západočeském divadle v Chebu. Inscenace Sex na vlnách představuje pohled do života několika párů během jediné noci a v jednom městě. Setkejte se s rockovou hvězdou, striptérkou nebo manželkou opouštějící svého manžela. Více najdete zde.

Ústecký kraj

Farmářská slavnost

Ochutnejte regionální pochutiny na farmářských slavnostech, které se v sobotu uskuteční v Mostě. Na své si přijdou tentokrát hlavně milovníci zabijačkových specialit, pro něž budou nachystány jelita, jitrnice, tlačenka a další dobroty. K poslechu zahraje cimbálovka. Více informací zde.

Liberecký kraj

Divadlo pro všechny

V Jablonci nad Nisou se uskuteční festival Šmelc, který je určen všem věkovým kategoriím. Těšit se můžete na divadelní i hudební vystoupení, konkrétně na loutkové hry, improvizační divadlo nebo muziku k poslechu i tanci, konkrétně třeba na swingovou tančírnu. Vstupné na akci je dobrovolné. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Jak na prkno

Chcete vypilovat svoji techniku ježdění na snowboardu nebo se na prkně chcete teprve naučit? Ať už to máte jakkoli, vyrazte do Deštné v Orlických horách na akci Just Ride, kde můžete otestovat vybavení od předních snowboardových značek nebo se zúčastnit bezplatné lekce snowboardingu. Večer je připravená zakončovací afterparty. Více informací zde.

Pardubický kraj

Svatební veletrh

Pokud se svou polovičkou spřádáte plány na svůj velký den D, vyrazte o víkendu na svatební veletrh v Pardubicích, kde můžete načerpat inspiraci. Jaké jsou novinky, co se týče svatebních šatů, dekorací či dortů? To vše budete moci zjistit, v případě občerstvení budete moci také ochutnávat. Součástí je také módní přehlídka. Více najdete zde.

Vysočina

Výstava betlémů

Vánoce jsou už sice nějaký ten pátek pryč, ale v Třešti se až do začátku února koná výstava betlémů. Expozice nabídne návštěvníkům celkem devět velkých betlémů a pak i několik menších jesliček. A k vidění je také instalace suchých vazeb nebo nové vyřezávané figurky a doplňky. Více zde.

Jihomoravský kraj

Ochutnávka zelí

Kysané zelí je neodmyslitelnou součástí české kultury. Ochutnat ho můžete na soutěži ZeloFestv Pohořelicích, kde o vítězi rozhodnou i sami návštěvníci. Těšit se můžete až na 170 soutěžních vzorků. Pokud už by bylo zelí moc, můžete ho vyměnit za víno. Více informací najdete zde.

Olomoucký kraj

Hanácké koláče

Přijďte poznat místní tradice. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci v neděli končí výstava nazvaná Hanácké svatební a jiné slavnostní koláče, kde se můžete seznámit s lidovým folklórem pojícím se k významným událostem, jako je právě svatba. Více zde.

Zlínský kraj

Testovací víkend

Patříte mezi nadšené skialpinisty? Tak to určitě nevynechejte testovací víkend ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích, kde budete moci vyzkoušet skialpové vybavení a vyrazit i na podvečerní závod na sjezdovce. Pokud s tímto sportem chcete teprve začít, možná nasbíráte cenné prvotní zkušenosti a tipy. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Lysohorská 24

Jste otrlí a leccos zvládnete? Pak se zúčastněte závodu Lysohorská 24, který má pověst toho nejextrémnějšího dvoudenního zimního závodu v Česku. Závodit můžete v kategoriích jednotlivců i dvojic, vyhrává ten, kdo v časovém úseku 24 hodin nejvícekrát vystoupí na Lysou Horu. Detaily naleznete zde.