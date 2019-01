mšv, Novinky

Historie Plovdivu má sahat ale ještě hlouběji do minulosti, píše agentura Reuters. Archeologové v jeho okolí našli artefakty, jejichž stáří datují až do pozdní doby kamenné. Podle všeho je oblast osídlena už zhruba 8000 let, což dává Plovdivu právo nazývat se jedním z nejstarších evropských měst. „Začátek moderních měst lze datovat do rané doby bronzové či pozdní doby kamenné. A právě z tohoto období máme důkazy o osídlení,“ vysvětluje archeoložka Rosita Mitkovová.

Plovdiv, který je druhým největším městem v zemi, láká díky své dlouholeté historii mnoho návštěvníků. S titulem Evropského hlavního města kultury by se jejich počet měl ještě zvýšit.

A není toho málo, co lze vidět. Římskou éru připomíná amfiteátr Philippopolis, mix jednotlivých civilizací návštěvníci zhlédnou prakticky v celém Starém městě, kde se pojí středověká architektura s takzvanou bulharskou renesancí. „V Plovdivu můžete vidět tolik věcí a množství muzeí. Je to nádherné a staré město,“ pochvaluje si místní obyvatelka Veselina Shekerdzhieva.

Titul získala i Itálie



Ve spojitosti s titulem města kultury se budou letos v Plovdivu navíc konat nejrůznější akce, například výstava fragmentů Berlínské zdi. Ta má zase připomenout éru Východního bloku. Pro Čechy může být návštěva Plovdivu celkem milým retrem, do Bulharska se totiž v minulosti hojně jezdilo na dovolenou k moři.

Titul Evropské hlavní město kultury letos Plovdiv sdílí s italskou Materou. Obě města spojuje bohatá historie, osídlení Matery se totiž rovněž datuje už do doby kamenné.