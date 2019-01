mšv, Novinky

Projekt Burdž Al Babas měl čítat celkem 732 vilek připomínajících svou podobou evropské zámky. Kvůli krizi ale z dokončených 590 vilek zbyla jen prázdná torza uprostřed ničeho, protože společnost zodpovídající za jejich výstavbu zkrachovala. I tak je nicméně docela záhadou, kdo by toužil bydlet v městečku, kde všechny domy vypadají jeden jako druhý, a ještě tak nevkusně.

Vyrůst mělo celkem 732 vil...

FOTO: Profimedia.cz

...hotových jich je ale jen 590.

FOTO: Profimedia.cz

Kromě miniaturních zámečků ve městě vyrostlo také obchodní centrum. Existují jisté šance, že by mohl být projekt v budoucnosti dotažen do konce — jak blízká, či vzdálená budoucnost to je, ovšem nikdo neví.

Na místo zatím míří průzkumníci opuštěných budov.

FOTO: Profimedia.cz

Zatímco potenciální obyvatelé jsou v nedohlednu, je podivné městečko duchů cílem průzkumníků opuštěných budov. Tak unikátní genius loci totiž jen tak někde nenajdou.