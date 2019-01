jky, Novinky

Peníze vylovené z fontány byly tradičně předávány církvi, která jejich prostřednictvím pomáhala chudým. Starostka Říma Virginia Raggiová se však rozhodla, že by měly tyto peníze jít spíše na investice do infrastruktury města, která je v kritickém stavu. Církev Caritas tvrdí, že tento krok zasáhne chudé.

„Tento krok jsme opravdu neočekávali. Stále věřím, že nejde o konečné rozhodnutí,” uvedl ředitel organizace Caritas kněz Benoni Ambarus církevním novinám Avvenire. Ty tuto informaci vydaly v sobotu s titulkem: „Peníze se berou nejchudším”.

Dno fontány pokrývají každý večer kilogramy mincí, které město vždy v noci odklízí.

Rada města už změnu schválila a měla by vejít v platnost v dubnu tohoto roku. Skutečností však je, že velké množství Italů žádá prostřednictvím sociálních médií město, aby tento krok přehodnotilo, uvedla tamější agentura Ansa.

Populární zvyk



Starostka Virginia Raggiová se chopila vedení města v roce 2016, její popularita však poklesla kvůli neschopnosti řešit problémy zadluženého města. V říjnu proti starostce protestovaly před radnicí tisíce lidí. Kladou jí za vinu, že neřeší problémy s odpadem a místními silnicemi plnými děr.

Bezmála 300 let starou Fontánu di Trevi navštíví ročně miliony lidí. Tradice vhazování mincí do fontány se dostala do veřejného povědomí skladbou Franka Sinatry s názvem Three Coins in the Fountain z roku 1954, která zazněla ve stejnojmenném filmu. Fontána se objevila mimo jiné také ve snímku Sladký život z roku 1960. Traduje se, že kdo hodí do fontány minci, do Říma se vrátí či v něm dokonce najde pravou lásku.