mšv, Novinky

Před 30 lety se Istel otočil ke své žene Felicii Leeové a řekl jí, že odejdou do pouště a tam vymyslí, co dělat. A tak se stalo. Manželé se odstěhovali do opuštěného rohu Kalifornie nedaleko hranic s Mexikem a Arizonou, kde Istel kdysi koupil velký pozemek. Doslova uprostřed ničeho — pokud opomeneme písečné duny — začal budovat své dílo. „Uvědomili jsme si, že to tam milujeme, ten klid a krásu,“ řekl Istel.

V roce 1985 se zasadil, aby úřady místo prohlásily oficiálním středem světa, protože ten může být přeci kdekoli na zemském povrchu. Na jeho místě pak Istel začal budovat velkolepé muzeum ze žuly, které mapuje zásadní aspekty historie lidstva a mělo by prý setrvat nejméně do roku 6000. Památka takového významu si zasloužila také vlastní město, a tak kolem muzea vzniklo městečko Felicity, které má aktuálně asi 15 stálých obyvatel. Nepřekvapivě se jeho doživotním starostou stal právě Istel.

Muzeum by mělo setrvat nejméně do roku 6000.

FOTO: Profimedia.cz

Na celé místo shlíží kaple, která je zároveň nejvyšší budovou muzea.

FOTO: Profimedia.cz

Ve svém monumentálním muzeu chtěl reflektovat důležité momenty nejen ze svého života, ale také místa a lidi. Například parašutisty — Istel je totiž jedním z hlavních popularizátorů rekreačního parašutismu v USA. Pro svou misi si najal inženýry, kteří navrhli takový design, jenž má setrvat celá milénia. Vznikla tak hlavní budova celého muzea v podobě monumentální pyramidy.

Pro obyvatele jiných světů



Dnes celé muzeum čítá na 20 velkých žulových panelů, které vyprávějí některé příběhy lidstva, a kde o člověku prý najdou zásadní informace i mimozemšťani. Návštěvníci se tu dozvědí například o Velkém třesku, různých náboženstvích, erupci Vesuvu, řeckých filozofech či přistání na Měsíci. „Muzeum nemůže pokrýt úplně všechno, takže si vybíráte věci, které jsou nejzajímavější,“ tvrdí Istel.

Expozice popisuje zásadní události historie, včetně velkého třesku nebo přistání na Měsíci.

FOTO: Profimedia.cz

Během chladnějších zimních měsíců je v muzeu hlavní sezona, kdy se mohou návštěvníci zúčastnit i krátké prohlídky s průvodcem. Během horka si celé místo mohou projít sami. Podle Istela, kterému je už 90 let, má ale jeho velká expozice k dokončení daleko a ve svém úsilí proto rozhodně nechce usnout na vavřínech.

Jestli totiž na místo jednou opravdu zavítají obyvatelé jiných planet, což by prý Istela vůbec nepřekvapilo, musejí se dozvědět to podstatné. Lidstvo prý v budoucnosti bude kolonizovat další planety, jednou se ale možná vrátí zpět na Zemi. Jeden z panelů proto nese nápis: „Nechť naši vzdálení potomci, možná z planet daleko od Země, zhlédnou naši kolekci historie s porozuměním a náklonností.“