Jiří Růžička, Právo

„Otevřené brány vstoupí v roce 2019 do jubilejního, desátého ročníku. Hodnocení sezony 2018 je proto i ohlédnutím za minulými léty. Projekt pilotně začínal v roce 2009 s devíti kostely nabízejícími vstup zdarma a s proškolenými průvodci možnost exkurze do sakrálního prostoru, čehož tehdy využilo asi 40 tisíc zájemců. Letos, tedy v roce 2018, již bylo do Otevřených bran zařazeno 28 kostelů, ve kterých 162 průvodců provedlo celkem 211 000 návštěvníků,“ shrnula mluvčí zlínského krajského úřadu Adéla Kousalová.

Projekt byl doposud založen na trojstranných smlouvách, kdy se na úhradách mezd pro průvodce podílel nejen Zlínský kraj, ale také města, obce a farnosti. „Pro období let 2019–2021 máme na tříletý program připraveno celkem 1 350 000 korun. Celý projekt je důležitý v tom, že je založen na setkávání lidí: návštěvníků, průvodců, vlastníků kulturních památek, zástupců obcí a Zlínského kraje. Ti všichni se musí společně na tomto projektu domluvit,“ uvedl krajský radní Miroslav Kašný, který je garantem Otevřených bran.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vyjádřil při hodnocení projektu přání, aby se v budoucnu prostřednictvím Otevřených bran seznamovaly s duchovní a s kulturní hodnotou sakrálních staveb také děti. „Velmi dobrou zkušenost máme v Olomouci, kdy zejména v červnu přicházejí do kostelů celé třídy a učí se, jak se v tomto prostoru chovat a co zde mohou obdivovat. Školy totiž mají v osnovách úkol poznávat místní kulturu,“ řekl arcibiskup.

„Kraj chce v příštích letech propojit Otevřené brány s propagací jiných turistických cílů, zejména s Evropskou poutní stezkou sv. Cyrila a Metoděje,“ doplnila Adéla Kousalová.