Jakub Kynčl (Dauhá), Novinky

Arabský poloostrov je stále oblíbenější destinací českých turistů. Tradiční karibské exotické destinace jako Dominikánská republika už mají nějakou tu chvíli konkurenci v podobě Spojených arabských emirátů a v poslední době stále více i Kataru. Ten se sice zpočátku profiloval spíše jen jako přestupní destinace do ještě exotičtějších dálav, ale v posledních několika letech se hodně investovalo také do rozvoje služeb v Dauhá a zbytku země.

Muzeum islámského umění je plné skutečně velmi cenných a hodnotných předmětů.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

V praxi to znamená, že vyjma klasických hotelů na pobřeží můžete vyrazit také za kulturou. Tak třeba na ploše 530 tisíc čtverečních metrů a v třech obřích budovách (či možná přesněji halách) se rozprostírá hodně unikátní soukromé muzeum šejka Faisala. Muzeum Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani Museum bylo otevřeno už před 20 lety a ukrývá bez nadsázky opravdové poklady všeho druhu. Vstupné činí v přepočtu 280 korun pro dospělé a asi 125 korun pro nezletilé.

Za kulturou



Šejk Faisal je známý jako nadšený sběratel. A své bohatství, které pochází převážně z obchodu s ropou, využíval ve velkém k nákupu vzácných předmětů na světových aukcích. V muzeu tak narazíte nejen na nejrůznější vzácné zbraně ze století minulých, obří trilobity, ale třeba i na sbírku amerických veteránů, zlaté artefakty nebo celé domy. Šejka uchvátil jeden historický dům v Sýrii natolik, že jej zakoupil a dal příkaz k jeho přemístění do Kataru. Uvnitř muzea tak najdete celý syrský dům. A nutno poznamenat, že jsou jeho interiéry úchvatné. Na muzeum si nechte minimálně tři hodiny, ideálně ale mnohem více.

V obřím muzeu narazíte i na celé domy, které se vlivnému Katařanovi po světě zalíbily.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Dalším lákadlem je pak muzeum islámského umění. Architektonicky jde o skvostnou budovu, ale i to, co najdete uvnitř, není zanedbatelné. Vzácné předměty za tří světadílů, obrovské množství z nich z drahých kovů, jsou v tomto muzeu neskutečně citlivě nasvíceny. Najdete zde artefakty z Íránu, Turecka, ale třeba i ze syrské Palmýry. Nechybí ani díla z arabských kultur na jihu Evropy, zejména pak ve Španělsku. Vstup do muzea, které se nachází ve čtvrti Corniche na umělém ostrově, je volný. Prohlídka vám zabere něco přes dvě hodiny.

Ropa nahradila perly

Ještě počátkem 20. století plynuly hlavní příjmy z lovu perel, když tu právě toto odvětví živilo množství obyvatel už pár staletí. A ač ještě stále na hlavním tržišti v Dauhá najdete obchod s perlami, bohatství tu už od poloviny minulého století plyne z černého zlata. Důležitost lovu perel připomínají spíše už jen klasické lodě zaparkované v přístavu v Dauhá a fontána v podobě perlorodky stojící na pobřeží ve čtvrti Corniche.

Katarci se ke své minulosti hrdě hlásí.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Byla to ale až ropa, která místní obyvatele doopravdy zaopatřila a zajistila jim život na vysoké noze. Místní poznáte obvykle podle typického bílého úboru a pokrývek hlavy, které značí, ze které rodiny pocházejí svým původem. Obvykle nikam příliš nespěchají, řídí luxusní vozidla a je vidět, že je hmotná nouze netrápí. Nezřídka se stane, že je potkáte, jak se procházejí po ulici a na ruce mají svého sokola. Který jen tak mimochodem může stát i více než jejich honosný automobil.

Mrakodrapy v Dauhá

FOTO: Profimedia.cz

Centrum plné mrakodrapů jako z futuristických filmů upoutá oko na první pohled. Hlavní souk je ale stále ještě poměrně tradiční - narazíte zde na oříšky všeho druhu, datle, fíky a nejrůznější exotické pochutiny. Pokud milujete med, tak pozor, je zde totiž opravdu drahý. V celém Kataru je zatím jediný producent medu a Katar tak dováží med převážně z Jemenu. Jeho ceny jsou násobně vyšší než v České republice, a tak si jako chutný suvenýr přivezte raději pistácie nebo čerstvá koření, která využijete při vaření doma.

Pohled na mrakodrapy v Dauhá z pětihvězdičkového hotelu Intercontinental.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

„Katar nabízí ideální podmínky pro plážovou dovolenou, ale zároveň i dost možností pro klienty, kteří nechtějí celou dovolenou strávit válením. Jsou tu krásná muzea a galerie, výborné nákupní možnosti a na jednom místě se tu potkává architektura supermoderních mrakodrapů s částmi města, kde to ještě dýchá historií doby, kdy Katar nebyl ropnou velmocí. Ideální doba je od listopadu do května, kdy jsou příjemné teploty. V prosinci se teploty pohybují mezi 25 a 30 stupni, což je pro českého člověka, přiznejme si, docela příjemné,” řekl Novinkám mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Událost desetiletí za dveřmi



Zmíněné městské prvky jsou populární zejména u lidí, kteří v Kataru přestupují na další lety do nějaké té exotiky, anebo se z ní naopak právě vrací a svou cestu si tu o den či o dva prodlužují. Nicméně i ti, kteří v jednom z přímořských katarských hotelových resortů tráví odpočinkový týden či deset dní, si své dovolené často rádi obohatí o nějaké to nakupování či návštěvu muzea.

Pláž v Kataru

FOTO: Profimedia.cz

Nemusíte nutně ani nic kupovat, prohlédnout si na vlastní oči takový sokolí trh v Dauhá je něco, co člověk obvykle jen tak někde nezažije. Pohled na hypermoderní čtvrť plnou futuristických mrakodrapů je zejména v noci značně hypnotický. A neuplyne deset minut v autě, abyste nemíjeli nějaký rozestavěný fotbalový stadión. Mistrovství světa ve fotbale 2022 se totiž blíží mílovými kroky. Kvůli letním vedrům se tentokrát odehraje na přelomu listopadu a prosince a Katařané dávají už nyní jasně najevo, že půjde v jejich podání o sportovní událost desetiletí.

Fotbalové stadióny budou v podání Kataru opravdové sportovní svatostánky.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

„Bude to první šampionát, kdy budete moci během jednoho dne vidět všechny zápasy, pokud na ně budete mít lístky. Budou od sebe vždy jen pár desítek minut, takže to půjde stihnout. Po skončení šampionátu si tu necháme jen tak dva až tři velké stadióny. Většinu jich rozmontujeme a věnujeme někam do světa. Jsou to vlastně takové velké stavebnice, nic složitého,” naznačuje mi průvodce, že když jsou peníze, tak vlastně není problém vůbec nic...