mšv, Novinky

K vytvoření projekce bylo použito více než 8500 světel. Přípravu, která trvala čtyři týdny, si pod svá křídla vzalo 10 umělců. Společně vytvořili údajně největší světelnou projekci zahrnující letadlo. „Mám pocit, jako kdybych odstartovala Vánoce,“ řekla devítiletá Maddy Simonitová, která zmáčknutím čudlíku celé představení zahájila.

Show ale nebyla jen vizuální podívanou, měla upozornit na práci personálu, který se podílí na rozvoji letiště. Lutonem, jenž slouží jako vstupní bod do Londýna, totiž prochází stále více lidí a v roce 2020 by to mohlo být rekordních 18 milionů cestujících. „Jak se blíží ke konci plánovaného rozvoje – největšího v historii letiště –, chtěli jsme vyjádřit obrovský dík našim zaměstnancům a zákazníkům. Tohle je jejich vánoční dárek,“ komentoval projekci Neil Thompson z vedení letiště.

Letiště Luton bylo nicméně už potřetí za sebou vyhlášeno tím nejméně oblíbeným v Británii. Je využíváno především pasažéry, kteří cestují s nízkonákladovými společnostmi easyJet nebo Wizz Air. S ukončením rekonstrukce a rozvoje by se to podle vedení snad mohlo změnit a na cestující by nově mohl čekat větší komfort než doposud.