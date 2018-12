ČTK

Indové tvořili většinu z bezmála 6,5 milionu lidí, kteří v roce 2016 přijeli obdivovat mistrovské dílo postavené z bílého mramoru. V celoročním průměru ho navštívilo přibližně 18 000 lidí denně.

Opatření přichází jen několik měsíců poté, co indické úřady omezily počet návštěvníků na maximálně 40 000 za den. Dříve se o víkendech během hlavní sezony stávalo, že památku navštívilo až 70 000 lidí během jediného dne. [celá zpráva]

Vstupenka pro indické občany do komplexu, který je pod ochranou UNESCO, se pondělkem zvýšila z 50 rupií (16 Kč) na 250 rupií (78 Kč). Turisté ze zahraničí platí oproti těm domácím mnohanásobně více, vstup je stojí 1100 rupií (345 Kč). „Chceme, aby lidé platili více, abychom tím omezili návštěvnost,” řekl mluvčí Indické archeologické společnosti, která má na starosti péči o památky. „Sníží to počet návštěvníků mauzolea o alespoň 15-20 procent a zvýší to příjmy nutné pro údržbu,” dodal.

Soud hrozil i stržením



Odborníci říkají, že obrovské davy lidí páchají nevratné škody na mramorové podlaze, zdech i základech monumentu. Památkáři se také snaží zamezit žloutnutí Tádž Mahalu, které způsobuje sílící znečištění ovzduší v severoindickém městě Ágra. Starosti nyní způsobuje i hmyz, který přitahují splašky v blízké řece Jamuna. Hmyz pak svým trusem znečišťuje hrobku a barví ji do zelena. [celá zpráva]

V červenci indický nejvyšší soud pohrozil, že památník nechá zavřít nebo dokonce strhnout, pokud ho úřady nedokážou ochránit před chátráním. Soud také vyzval, aby se úřady o Tádž Mahalu poradily s mezinárodními odborníky a urychlily restaurátorské práce.