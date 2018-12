mšv, Novinky

Praha



Stavba betlému

V sobotu se bude v kostele sv. Ignáce stavět betlém a svým dílem můžete přispět i vy. Malí i velcí si do něj mohou vyrobit figurku, bude se tvořit z keramické hlíny. Později se odehraje také divadelní představení o narození Ježíška a budou se zpívat koledy. V podvečer se můžete těšit na koncert komorního sboru. Více zde.

Pouštění světýlek

Zažijte magický večer u Muzea Karla Zemana. Na kanálu Čertovka se budou v neděli pouštět světélka. Kromě toho bude do 21:00 hodin otevřené i samotné muzeum, kde si aktuálně lze prohlédnout expozici k pohádce Čertí brko. Podrobnosti najdete zde.

Párou na hrad

Chcete si o víkendu udělat hezký výlet? V sobotu i v neděli se můžete svézt parním vlakem, taženým lokomotivou Šlechtičnou, na Křivoklát. Vyjíždět se bude ze smíchovského nádraží v 9:23 hodin. Vlakem se můžete vydat také do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Jízdní řády a další podrobnosti najdete zde.

Středočeský kraj

Advent ve skanzenu

Jak se dřív slavily Vánoce a jaké tradice se pojily k adventu? Přijďte to zjistit do skanzenu v Kouřimi, který se v neděli rozezní koledami. Zájemci si mohou vyzkoušet svou zručnost v rámci řemeslných dílen, kde se budou vyrábět františky, řetězy na stromeček, svíčky z ořechových skořápek nebo skleněné ozdoby. A mimo to se dozvíte spoustu zajímavostí o lidových pověrách. Další informace najdete zde.

Adventní prohlídky

Prohlédněte si zámek Březnice v netradičním hávu. V sobotu se na něm konají speciální oživené prohlídky, památka se rozezní koledami a zpěvy, návštěvníci se také seznámí s vánočními zvyky a tradicemi, prohlédnete si také jedinečný palffyovský betlém. Podrobnosti najdete zde.

Jihočeský kraj

Orientační běh

Chcete vést své děti k pohybu i v zimě? Vyrazte s nimi v sobotu na orientační závod, který je vhodný i pro ty nejmenší. Pro závodníky jsou přichystány tři lesní tratě, nejjednodušší bude vyznačena fáborky, té nejtěžší se mohou zúčastnit i dospělí. Akce se koná v Chýnově a všichni účastníci do 15 let obdrží v cíli diplom i drobné ceny. Závod je bezplatný. Více najdete zde.

Plzeňský kraj

Tvořivé dílny

Stále ještě nemáte všechny vánoční dárky? Největší radost stejně udělají ty z lásky vyrobené. Navštivte v sobotu tvořivé dílny v rokycanském muzeu, kde si tentokrát vyzkoušíte techniku skládaných stužek. Vyrábět se budou šperky ve tvaru vločky nebo kytičky, materiál je zahrnut v ceně vstupného. Další informace najdete zde.

Karlovarský kraj

Adventní hra

Nalaďte se na třetí adventní neděli v klášteře v Teplé. V sobotu se v něm uskuteční nejprve koncert pěveckého sboru Cantilo, následovat bude akce v hravém duchu. Pomozte koledníkům najít cestu do Betléma k jesličkám díky světélkům sv. Lucie. Po zakoupení vstupenky se budete moci volně procházet barokním křídlem kláštera. Podrobnosti zde.

Ústecký kraj

Úštěcký advent

V krásných historických kulisách městečka Úštěk se v sobotu uskuteční další adventní trhy. Hlavním lákadlem je slet andělů z kostelní věže, kterému budete moci přihlížet v průběhu dne celkem třikrát. Těšit se můžete také na prohlídku Úštěcké šatlavy, děti na jízdu na ponících a samozřejmě nebude chybět jarmark s řemeslníky a těmi nejvybranějšími dobrotami. Další informace najdete zde.

Liberecký kraj

Předvánoční doba na zámku

V sobotu se na zámku Zákupy uskuteční speciální program, kde můžete nasát pohodovou předvánoční atmosféru. Konají se prohlídky vánočně vyzdobených interiérů nově zpřístupněného bytu z doby první republiky, odpoledne se bude předávat nadílka zámeckému medvědovi Medouškovi. A ještě později se můžete těšit na vystoupení oživených postav orloje. Další informace zde.

Královéhradecký kraj

Vánoce ve skanzenu

Turistická sezona ve skanzenu v Krňovicích bude ukončena o tomto víkendu. Nalaďte se na Vánoce ve vyzdobených interiérech, zjistěte, jak slavili advent naši předci a jaké tradice a zvyky dodržovali. Součástí budou také tvořivé dílničky, v nichž si budou moci děti vyrobit něco na památku. V případě příznivého počasí bude přístupná i ohrada s hospodářskými zvířaty. Více zde.

Pardubický kraj

Výstava zemědělské techniky

Od soboty do úterý se na Střední škole zahradnické a technické v Litomyšli koná tematická výstava. Obdivovat budete moci například vánoční květinová aranžmá, a kdo by dával přednost spíše strojům, může navštívit výstavu zemědělské techniky, a to jak historické, tak té současné. Pro děti jsou navíc přichystány dílny, kde si budou moci vyrobit nějakou drobnost. Další informace zde.

Vysočina

Živý betlém

Připomeňte si klasický vánoční příběh o narození Ježíška a třech králích, kteří se mu přišli klanět. O víkendu bude na zámeckém nádvoří v Telči k vidění živý betlém, v němž uvidíte účinkující různých věkových kategorií v kostýmech a za doprovodu živé hudby. Zazpívejte si společně koledy nebo se naučte třeba lidové tance. Další informace najdete zde.

Jihomoravský kraj

Líšeňské Vánoce

V Brně-Líšni se budete moci v sobotu příjemně naladit na další advent. Od 9:00 hodin až do odpoledne se uskuteční vystoupení dětí z mateřských, základních i základních uměleckých škol. Součástí budou také farmářské trhy nebo rukodělné dílny pro děti, kde si budou moci vyrobit nějakou drobnost. Podrobnosti naleznete zde.

Olomoucký kraj

Vánoce ve skanzenu

Nalaďte se na Vánoce ve skanzenu Příkazy. V sobotu se seznámíte s tradicemi, které se vážou k adventní době a konkrétně k Hanácku. Potkáte se se řezbářem nebo paličkářkou, nebude chybět dílnička pro děti, kde si vyrobí nějakou pěknou drobnost třeba pod stromeček, ale ani voňavá vánočka nebo cukroví. Více najdete zde.

Zlínský kraj

Vánoční jarmark

O víkendu se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm bude konat vánoční jarmark. Poznejte adventní zvyky Valašska, budete si moci zazpívat koledy, hospodyně vás naučí péct a zdobit perníčky a svůj um představí také mistr kovář. To je ovšem jen zlomek toho, co na vás čeká. Podrobnosti najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Vánoce na hradě

Přímo na Slezkoostravském hradě se budete moci o víkendu naladit na blížící se Vánoce. Na jarmarku uvidíte ukázky řemesel a vánočních zvyků, mezi nimiž nebude chybět třeba lití olova nebo pouštění lodiček ze skořápek. Později se odehraje také tematické představení a vystoupí soubory s lidovou a historickou muzikou. Více informací zde.