Snímek francouzského Mont Saint-Michel zvítězil v Historické fotografii roku

Druhý ročník soutěže o nejlepší snímky historických míst Historic Photographer of the Year zná svého vítěze. Stal se jím Daniela Burton s fotografií francouzského Mont Saint-Michel. Do žebříčku zařadili porotci celkem 56 snímků, podívejte se na některé z nich.