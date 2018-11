Podle vyjádření úřadu pilot usnul za kniplem a minul svůj cíl. Po probuzení a otočení letadla se mu ale podařilo bezpečně přistát. Přesto je incident vyšetřován jako závažný přečin, výsledek šetření by měl být znám v březnu příštího roku. Jelikož společnost Vortex Air nabízí charterové lety mezi Tasmánií a King Islandem, operuje pouze s malými letadly, která řídí jeden pilot a vejde se do nich jen devět lidí.

