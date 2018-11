mšv, Novinky

Některé části trasy už existují, nový projekt by je ale spojil všechny dohromady, díky čemuž by turisté nevynechali nic důležitého. „Nevyžaduje to zásah do infrastruktury, nenarušíme ani ničí pozemek,“ uvedl Lachlan Harris, bývalý tiskový mluvčí dvou australských ministrů, který návrh na vznik trasy předložil. „Chce to jen trochu vysvětlování, trochu propagace a nějaké nenásilné symboly, které udrží turisty na správné cestě,“ dodal.

Nápad přivítaly radnice celého města i rady jednotlivých čtvrtí, dále také úřad pro prostředí a kulturní dědictví Nového Jižního Walesu. Celá trasa bude vedena po veřejných pozemcích, využije při tom již existujících cest a pobřežních stezek. „Sedíme v Sydney přímo na epické turistické trase světové úrovně,“ dodal Harris.

„Cesty vedou po největším přírodním přístavu na světě a po jedněch z nejvíce ikonických pamětihodností našeho národa,“ myslí si Harris. Podle oficiálních internetových stránek je trasa popisována jako jedna z nejlepších městských tras na světě. Lidé mohou k jejímu vzniku také přispět libovolnou finanční částkou.

Informace přichází relativně nedávno poté, co bylo oznámeno, že v Británii vznikne ambiciózní trasa The Great West Way, která spojí Londýn se západoanglickým Bristolem. V jihoamerické Patagonii zase vznikla 2700 kilometrů dlouhá trasa, která spojila 17 chilských národních parků. [celá zpráva]