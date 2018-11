Kristýna Léblová, jdu, Novinky

„Jedná se o jedno z nejmodernějších letadel na světě. Je moderní, pokud jde o technologie, o provoz i o zážitek z cestování pro cestující,“ řekl Novinkám mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň. Boeing 787 Dreamliner je prvním komerčním letounem, jehož trup je vyroben z lehkého materiálu na bázi uhlíkových vláken. Díky své konstrukci tak spotřebuje až o pětinu méně paliva, což znamená i o pětinu méně vyprodukovaných emisí. Dreamliner je také dvakrát tišší než běžná letadla.

Ekonomická třída disponuje velkými obrazovkami i dostatkem prostoru.

FOTO: Novinky

Zdravotní benefity

Kabiny letadla jsou mnohem prostornější než u jiných letounů. Větší jsou i okénka v kabinách, která disponují elektronickým zatemňováním. Technologických vymožeností je však mnohem víc. „Pro cestující je to letadlo, které je velmi pohodlné díky technickému řešení kabiny. Ta je natlakovaná na nižší nadmořskou výšku, což znamená, že cestující jsou méně unavení, méně je bolí hlava,“ zmínil mluvčí a dodal, že se v letadle proto i lépe dýchá. Kabiny jsou navíc vybaveny moderním LED osvětlením, které umožňuje regulovat světlo v závislosti na denní době.

Samozřejmostí jsou pak v první a business třídě velké obrazovky, polohovací sedadlo a gastronomické zážitky.

Kabiny v první a business třídě jsou pohodlné s dostatkem prostoru pro cestující.

FOTO: Novinky

„Zaznamenali jsme již v minulosti dotazy, proč takový typ letadla do Prahy nelétá. Samozřejmě je to vždy na rozhodnutí daných leteckých dopravců, ale věříme, že nové typy letadel jsou pro cestující velmi atraktivní a mohou zvednout i poptávku. Je naším cílem i do budoucna sem nové typy letadel dostávat,“ uvedl pro Novinky ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jiří Vyskoč.

Větší luxus, ale stejná cena

Na pravidelných linkách s Boeingem 787 Dreamliner létá od 28. října dopravce Quatar Airways z Prahy do Dauhá, od 29. října pak letoun nasadily Korean Air na lince do Soulu. Cena letenek se bude odvíjet od dopravce, Vyskoč však nepředpokládá, že by se ceny pohybovaly výrazně výše než u ostatních linek. „Nové typy letadel jsou mnohem úspornější a provozně efektivnější, takže umožňují skutečně snížit náklady,“ dodal.