Novinky

Kromě otevření nových destinací dojde na pražském letišti také k navýšení frekvencí a kapacit na stávajících linkách. Například společnost Qatar Airways nasadí na jeden ze svých denních letů do Dauhá Boeing 787 Dreamliner, čímž se kapacita navýší o zhruba 46 procent. K navýšení dojde i na linkách na londýnská letiště Heathrow a London City, ale také do Moskvy a lotyšské Rigy.

„I přes již velmi dobře pokrytou síť přímých leteckých spojení z Prahy můžete také v rámci nadcházejícího zimního letového řádu představit hned několik novinek v podobě nových a atraktivních destinací. Mezi nimi například jordánský Ammán, marocký Marrákeš nebo Šardžá ve Spojených arabských emirátech,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. První ze dvou zmíněných destinací bude provozovat společnost Ryanair, třetí aerolinie Air Arabia, které se v Praze představí vůbec poprvé.

Co do počtu míst zůstane nejvytíženější zemí Velká Británie s nabídkou 16 různých destinací, po ní Francie s celkem 10 destinacemi. V zimním letovém řádu se znovu objeví také spojení, která byla dříve zrušena, například do italské Pisy. Dalšími novinkami jsou také linky do Splitu, Dubrovníku, kyperské Larnaky nebo gruzínského hlavního města Kutaisi.