mšv, Novinky

Srí Lanka byla jako nejlepší destinace vybrána hned z několika důvodů. Jsou jimi lepší spoje, zejména po populární železnici, nové hotely nebo zvyšující se počet aktivit, které lze v zemi podnikat. „Neohroženým cestovatelům je dobře známá svým mixem náboženství a kultur, chrámy, přístupnou divočinu, rostoucí surfařskou scénu, ale i lidmi, kteří navzdory různým životním útrapám zůstávají přátelští,“ uvádí Lonely Planet.

Britský server The Independent považuje zařazení Srí Lanky na vrchol žebříčku za kontroverzní krok. Letos země totiž zaznamenala zvyšující se útoky vůči muslimům, což vedlo k vyhlášení výjimečného stavu. Rovněž několik západních turistek nahlásilo verbální či fyzické obtěžování skupinkami mužů. „Ačkoli se odehrálo několik incidentů, Srí Lanka je pro cestovatele bezpečnější než kdy předtím,“ oponuje Joe Bindloss z Lonely Planet.

Druhé místo žebříčku obsadilo Německo, kam turistický průvodce láká především za kulturou a muzei, a to především do Výmaru, Dessau a Berlína. Kromě toho by případným cestovatelům neměli uniknout ani další velkoměsta, jako Hamburk či Mnichov, nadšenci do přírody a vín by zase měli vyrazit do údolí řeky Mosela nebo do Schwarzwaldu.

Německo jsou muzea, kultura, ale i příroda a množství památek.

Třetí příčku má africký stát Zimbabwe, který Lonely Planet označuje za jeden z nejbezpečnějších států na kontinentu. Velkým lákadlem jsou národní parky a safari, ale samozřejmě i Viktoriiny vodopády, o něž se Zimbabwe „dělí“ se sousední Zambií. Podle Bindlosse navíc narůstající turistika pomůže zemi ekonomicky ustálit.

Dále následují mezoamerická Panama, místo, kde se podle Lonely Planet potkává západ s východem, a to nejen díky slavnému Panamskému průplavu. Pětkou je Kyrgyzstán, který se stává populární destinací především milovníků vysokohorské turistiky a nedotčené přírody. Na dalších pozicích jsou Jordánsko, Indonésie, Bělorusko, Svatý Tomáš a Princův Ostrov v Africe a Belize.

Nejlepší destinace pro rok 2019 podle Lonely Planet: 1. Srí Lanka, Asie

2. Německo, Evropa 3. Zimbabwe, Afrika

4. Panama, Střední Amerika

5. Kyrgyzstán, Asie

6. Jordánsko, Asie

7. Indonésie, Asie

8. Bělorusko, Evropa

9. Svatý Tomáš a Princův ostrov, Afrika

10. Belize, Střední Amerika

Zdroj: Lonely Planet

Viktoriiny vodopády jsou velkým přírodním lákadlem Zimbabwe.

Nejlepším městem je Kodaň

Lonely Planet vedle zemí vyhlašuje rovněž nejlepší města. V této kategorii zaujala první příčku dánská Kodaň, vděčit za to může neotřelé kulinářské scéně i kultuře. Následují čínské město Šen-čen, které sousedí s Hongkongem, třetí je Novi Sad v Srbsku, čtvrté americké Miami, páté Káthmándú v Nepálu. Žebříček uzavírají Mexico City, Dakar v Segenalu, americký Seattle, chorvatský Zadar a marocké královské město Meknes.

Kodaň byla vyhlášena nejlepším městem.

