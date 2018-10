mšv, Novinky

Praha



Den archeologie

Co vše obnáší práce archeologa? Jde jen o hrabání se v hlíně a o čištění předmětů štětečkem? Přijďte objevit pravou povahu tohoto dobrodružného povolání na Mezinárodní den archeologie, jehož oslavy se konají na 50 různých místech po celém Česku. Součástí jsou komentované prohlídky, přednášky, ale i nejrůznější zábavné workshopy pro děti i dospělé. V Praze se můžete vypravit například do budovy Národního památkového ústavu nebo do zahrad pod Pražským hradem. Detaily o akci naleznete zde.

Dýňové hrátky

Vyrazte o víkendu do Botanické zahrady hlavního města Prahy. Uskuteční se tam podzimní dýňové tvoření, kde si budete moci vyrobit nejrůznější postavičky a zvířátka z materiálů, které nabízí samotná podzimní zahrada. Akce se koná v rámci výstavy dýní, pokud by vám snad byla zima, budete se moci zahřát i chutnou dýňovou polévkou. Podrobnosti najdete zde.

Nádražní pohádka

Co by byl víkend bez pohádky? Vyrazte do Divadla v Rytířské, kde zhlédnete Pohádku o strašidelném nádraží. Na záhadné stanici se dějí opravdu podivné věci, kvůli zdejšímu strašidlu se začali nádraží všichni vyhýbat. Bát se ale nemusíte, všechno nakonec dobře skončí. Představení je plné písniček a je vhodné pro děti od 4 do 9 let. Více zde.

Středočeský kraj

Drakiáda v zoo

Pobavte se při pouštění draků. V Zooparku Zájezd se v sobotu uskuteční drakiáda spojená se soutěží o nejhezčího draka. Kdo si přinese draka podomácku vyrobeného, bude mít vstup do zoo zdarma. Přichystán je i další zábavný program, který zahrnuje především soutěže pro děti. Můžete si ale prohlédnout i všechny zvířecí obyvatele zahrady. Další informace najdete na Facebooku.

Putování historií

Ponořte se do minulosti hradu Český Šternberk. V rámci víkendových kostýmovaných prohlídek se setkáte s nejvýznamnějšími představiteli a osobnostmi rodu Sternbergů napříč různými historickými epochami. Na nádvoří pak předvede svůj um hradní kejklíř, u hladomorny si budete moci prohlédnout vojenské ležení. Hlad zaženete různými dobrotami v zámecké kavárně. Podrobnosti zde.

Jihočeský kraj

Den stromů

V sobotu se bude v táborské zoo oslavovat Den stromů. Při této příležitosti se můžete v zahradě těšit na několik doprovodných akcí. Konat se budou jednak oblíbená komentovaná krmení, připravena je i spousta zábavných her a soutěží pro celou rodinu. Své znalosti si budete moci ověřit třeba při poznávání stromů, dovednosti zase při tvorbě zvířátek z kaštanů a podobně. Více informací zde.

Plzeňský kraj

Den na Divokém západě

Přijďte si v sobotu užít poslední den na Divokém západě v plzeňském West Parku. V rámci zakončení sezóny 2018 se můžete těšit na množství her a aktivit, které jsou spjaty s osidlováním amerického západu. Vyzkoušíte si střelbu z luku, házení tomahavkem či lasem nebo rýžování zlata. Nouze nebude ani o překvapení. Další informace najdete zde.

Karlovarský kraj

Výroba věnců

Přijďte s dětmi na podzimní tvoření v Hroznatově akademii v Klášteře Teplá. V neděli se budou tentokrát vyrábět dušičkové věnce k příležitosti blížícího se svátku všech zesnulých. Pod vedením zkušené lektorky si ale můžete vyrobit i pěknou dekoraci do svých domovů z přírodních materiálů, které najdete v lesích či na zahradách. Své místo si raději rezervujte. Více zde.

Ústecký kraj

Podzim na vesnici

Jak vypadal podzim za dob našich předků? Co se na vesnici v tomto období dělalo a co se jedlo? Přijďte to zjistit do skanzenu v Zubrnicích, kde si budete moci vyzkoušet nepřeberné množství aktivit, třeba práci s cepem, čištění zrna od plev a další. Připravena je také ukázka zemědělských strojů, a jelikož k vesnici a podzimu patří i jídlo, nebude nouze o v kachlových kamnech pečené buchty, koláče nebo placky. Další informace zde.

Liberecký kraj

Strašidelný karneval

Oslavte Halloween s mírným předstihem. Pokud se už nemůžete dočkat, jak krásně se budete bát, vyrazte na strašidelný karneval v hotelu Královka. Pro návštěvníky je připraven strašidelný výstup na rozhlednu nebo stezka lesem, na niž by se měli vydat jen ti skutečně odvážní. A pokud vás po všem děsu přepadne hlad, budete si moci nad ohněm opéct buřty. Další informace najdete na Facebooku.

Královéhradecký kraj

Do pekla za čerty

Chcete se na vlastní oči přesvědčit, jak to vypadá v pekle? Na konci října se jedno probouzí v chodbách měděného dolu Bohumír v Jívce. Tajemné podzemní prostory si budete moci projít a setkat se s čerty, kteří prověří vaše hříchy. Podíváte se také do čertovské školy nebo k vědmě Bertě. Nakonec se setkáte i se samotným Luciferem. Součástí prohlídky jsou i nejrůznější aktivity. Akce trvá až do 30. října. Více zde.

Pardubický kraj

Archeologie v Pardubicích

V rámci Mezinárodního dne Archeologie vyrazte do Pardubic. Na tamním zámku se budou konat například komentované prohlídky pro dětské návštěvníky nebo se budete moci ponořit i do tajů pravěké kuchyně. Uvidíte, jak se pekly placky nebo mlelo obilí i jak se udržoval oheň. Připraveny jsou i nejrůznější aktivity pro děti, třeba malování jeskynních maleb nebo keramická dílna. Podrobnosti najdete zde.

Vysočina

Zámek před 100 lety

Blíží se výročí vzniku první republiky. A při této příležitosti se na zámku ve Žďáru nad Sázavou můžete právě do tohoto období podívat. V rámci kostýmovaných prohlídek zjistíte, jak tehdy zámecký areál vypadal, na co se využívaly části bývalého kláštera nebo jak a co se učily děti ve škole. Při prohlídce potkáte například pošťáka, učitele nebo hasiče. Další informace zde.

Jihomoravský kraj

Hradní jarmark

Vydejte se vstříc minulosti. O víkendu se na hradě Adamov uskuteční historický jarmark, který opětovně nabídne množství stánků s rukodělným zbožím od nejrůznějších řemeslníků. Nebude ovšem chybět ani množství dobrého jídla a pochutin, dospělí se mohou těšit třeba na otevřený šenk s pivem nebo s medovinou, děti zase na domácí limonády. Připraveny jsou i další aktivity. Více najdete na Facebooku.

Olomoucký kraj

Dýňová slavnost

K podzimnímu koloritu patří dýně. Na jejich počest se v Jeseníku koná slavnost, která nabídne jednak hudební program, ale také divadlo. Zájemci si budou moci vyrobit do svých domovů líbivé podzimní dekorace, seznámíte se také s tradicemi a zvyky, které se na Jesenicku drží od svátku sv. Václava až do adventu. Chybět nebudou ani dýňové dobroty nebo soutěže a aktivity pro děti, například poznávání zvuků zvířat. Další informace zde.

Zlínský kraj

Zlínské dýňobraní

Za dýněmi můžete vyrazit také do Zlína. Tamní akce je určena především rodinám s dětmi, připravena bude stezka s podzimními úkoly, dlabání halloweenských dýní nebo další výtvarné a tvořivé aktivity. Hladové žaludky budete moci zasytit různými dobrotami, které budou nejen z dýní, ale i z dalších plodů podzimu. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Loutková pohádka

Chcete si víkend vylepšit pohádkou? A navíc loutkovou? Pak se vydejte do ostravského divadla Stará aréna, kde v neděli proběhnou hned dvě premiéry loutkové pohádky Haló, Jácíčku, poetického příběhu zajíčka a veverky, která vás zavede do lesa plného neobyčejných věcí i bytostí. Po představení je pro děti připravena i výtvarná dílnička, kde mohou popustit uzdu svojí představivosti. Další informace najdete zde.