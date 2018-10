Novinky

„Let proběhl neuvěřitelně hladce. Jídlo a pití byly k dispozici po celou dobu,” uvedl moderátor CNN Richard Quest, který byl na palubě. Dodal, že skvělý byl také personál aerolinek Singapore Airlines, který „neztrácel úsměv a ochotu”.

„Musím se vám přiznat. Užívám si to. Jsme někde za půlkou cesty, do New Yorku zbývá asi 7,5 hodiny a už jsem za tu dobu stihl jíst, kouknout se na film, spát, povídat si a procházet se a zase spát,” napsal Quest v průběhu.

Airbus odstartoval ve čtvrtek krátce před 18:00 SELČ (před půlnocí místního času) ze singapurského letiště Changi. V letadle byla místa jen pro 161 pasažérů, z nichž 67 cestovalo business třídou a 94 třídou premium economy. Menší počet sedadel měl poskytnout cestujícím větší prostor k sezení. [celá zpráva]

Společnost tímto letem obnovila populární linku na letiště v Newarku, kterou kvůli vysokým nákladům zrušila v roce 2013. Dvoumotorové letadlo využívá speciální systém, jenž umožňuje spalovat o 25 procent méně paliva, než běžně spotřebují letouny podobné velikosti, uvedla společnost Airbus. Stroj měl podle původních předpokladů přiletět do USA za necelých 19 hodin.