Do Tuniska se vracejí turisté. Letos jich přijelo o 17 procent víc

Tunisko letos do konce září navštívilo 6,27 miliónu turistů, meziročně o 16,9 procenta více. Příjmy z turistiky jsou ale stále o třetinu nižší než před ničivými teroristickými útoky v roce 2015. A to přesto, že letos přijelo více lidí než v posledním roce před útoky. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila vláda a z nichž cituje agentura AFP.