Miroslav Hradil, Právo

Na tradici prvorepublikových trhů na náměstích a návsích odkazuje hlavní expozice v ústředním výstavním pavilónu A nazvaná Tržiště první republiky. Její autorkou je Pavlína Švecová.

„Přenese návštěvníky do dob, kdy náměstí a návsi zaplavily povozy s výpěstky a výrobky sedláků a zahradníků. Do doby, kdy na tržišti bylo díky muzikantům veselo a vůně lákala do dobových krámků řezníků či zelinářů,“ uvedla garantka výstavy Marie Doleželová.

Exponáty k navození prvorepublikové atmosféry jsou zapůjčeny mimo jiné ze skanzenu v Příkazech. Expozice v pavilónu A je také přehlídkou produktů nejlepších tuzemských pěstitelů z řad členů Zelinářské unie Čech a Moravy a Ovocnářské unie ČR.

Galerie pavilónu A a venkovní expozice patří prezentaci středních škol zahradnického a doprovodného zaměření. Prezentují se tu zemědělské, lesnické, řezbářské, zahradnické a vinařské školy z Olomouckého kraje, Valtic, Ostravy a Opavy.

V pavilónu B představuje Český zahrádkářský svaz (ČZS) mj. historické odrůdy ovoce. Moravská územní sdružení ČZS pak mají svou prezentaci plodin v pavilónu C. Nechybí tu ani houbařský koutek s poradnou.

Souběžně i festival gastronomie



Souběžně s veletrhem Flora probíhá na olomouckém výstavišti i festival gastronomie a nápojů Olima v pavilónu E. Jsou tu mj. expozice producentů potravin oceněných značkou Klasa a Regionální potravina.

Pavilón G hostí 15. ročník ochutnávek Grand Prix ovocných destilátů Flora košt, soutěž Flora džem a soutěž cukrářů a kuchařů Olima Cup.

„Slavnostní vyhlášení všech soutěží se uskuteční v sobotu ve 13 hodin na pódiu v pavilónu A,“ konstatovala obchodní náměstkyně ředitele Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.

Na Flora košt bylo letos přihlášeno 277 vzorků destilátů. Do nultého ročníku soutěže Flora džem pak na 50 vzorků marmelád a džemů od profesionálních i amatérských kuchařů. Tradičně nechybějí na olomouckém výstavišti ani podzimní zahradnické trhy a bohatý doprovodný program.