Nově přibydou linky do Ammánu (Jordánsko, dvakrát týdně), Bari (Itálie, dvakrát týdně), Billundu (Dánsko, třikrát týdně), Bournemouthu (Velká Británie, dvakrát týdně), Kodaně (Dánsko, denně), Göteborgu (Švédsko, dvakrát týdně), Marrákeše (Maroko, dvakrát týdně), Marseille (Francie, dvakrát týdně), Paříže (Francie, třikrát týdně), Pescary (Itálie, dvakrát týdně), Pisy (Itálie, třikrát týdně), Rigy (Lotyšsko, třikrát týdně), Stockholmu (Švédsko, třikrát týdně), Benátek (Itálie, čtyřikrát týdně) a Zadaru (Chorvatsko, dvakrát týdně).

Ryanair bude operovat z Prahy více než 130 letů týdně do 30 destinací, přičemž v rámci ohlášení nových linek se letenky na duben příštího roku prodávají do páteční půlnoci levněji. Od léta 2019 budou mít aerolinky v Praze dvě další bázovaná letadla, čili celkově budou v Praze mít už čtyři stroje.

„Půjde o náš zatím nejrozsáhlejší letní letový řád a jsme rádi, že můžeme českým cestujícím otevřít cestu do mnoha zajímavých či úplně nových destinací,” uvedl obchodní ředitel Ryanairu David O'Brien v Praze.

Skutečností je, že třeba přímou linku na „anglickou riviéru”, do města Bournemouthu, Praha zatím ještě doopravdy neměla. Hitem by se však určitě mohly stát linky do chorvatského Zadaru či marocké Marrákeše.