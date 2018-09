mšv, Novinky

Zákaz sedání si na všemožných místech pochází z hlavy benátského starosty Luigiho Brugnara a je prý dalším krokem v korigování nevychovaných turistů. Pokud návrh, který se bude v říjnu projednávat, dostane zelenou, může turistům sedícím v zakázaných zónách hrozit pokuta od 50 do 500 eur – v přepočtu od zhruba 1200 do 12 800 korun, informoval The Independent. Sedání si na chodníku je zakázáno už například na náměstí sv. Marka.

Podle serveru Daily Mail se proti návrhu ohradili někteří obyvatelé, kteří tvrdí, že je v Benátkách už takové množství zákazů, že je nemůže ani policie zvládnout ohlídat. „Seznam věcí, které jsou tu zakázané, je vážně dlouhý. Nemůžete tu dělat už nic,“ tvrdí Marco Gasparinetti, který vede občanskou iniciativu Gruppo Aprile 25. „Budou muset zaměstnat dalších 5000 policistů, aby zajistili vše, co je třeba,“ dodal.

Každé léto brázdí ulice Benátek speciální skupina hlídačů, kterým se přezdívá andělé slušnosti. Ti dohlížeí na to, že se turisté budou chovat podle pravidel, například že se nebudou toulat ulicemi opilí, nebudou si máčet nohy v kanálech nebo svačit na ulicích.

Benátky s novými nařízeními a protituristickými opatřeními skutečně nešetří. Letos například před jedním vytíženým víkendem zavedly turnikety. Loni byl ve městě také zakázán vznik nových hotelů nebo bister s rychlým občerstvením.