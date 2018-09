Jakub Kynčl (Dakar), Novinky

1) Pláže bez davů

Senegal je zemí, která je zatím stále ještě teprve na počátku turistického rozvoje. A ač to může být pro někoho zápor, tak pro ty, kteří už mají něco nacestováno, je to jednoznačný klid. Turistických lokalit je v Senegalu několik, ale asi největší oblibě se u evropských turistů těší oblast Petite Côte, odkud to není daleko do Dakaru a hlavních turistických lákadel a zároveň jsou tu dobré podmínky pro klidný odpočinek v hotelových rezortech. A pokud máte z Evropy zkušenosti s přeplněnými plážemi, tak to vás v Senegalu opravdu nečeká. Pláže jsou tu skutečně rozlehlé a místa tam je habaděj.

Ač Senegal omývají vody Atlantiku, tak je zde voda teplá a třeba v oblasti Petite Côte, která je v jakémsi zákrytu pod výběžkem, kde leží Dakar, nejsou obvykle ani moc velké vlny.

2) Přírodní rezervace

Pokud nejste z těch, kteří svou dovolenou u moře striktně proleží a jejich maximální pohyb odpovídá pěší vzdálenosti mezi lehátkem a barem, jistě vás potěší, že Senegal nabízí pestrou škálu výletů. Mezi ty nejpopulárnější pak patří cesty do přírodních rezervací. Zmiňme třeba rezervace Fathala či Bandia, kde Češi nedaleko od oblasti Petite Côte pomáhají zachraňovat jeden výjimečný živočišný druh. [celá zpráva]

Pro západní poddruh antilopy Derbyho je senegalská rezervace Bandia šancí na záchranu.

3) Ostrov otroků

Mnoho lidí stále více a více lákají turistické cíle spojené s temnou historií lidstva. Něco takového rozhodně splňuje i maličký ostrov Gorée ležící nedaleko senegalského hlavního města Dakar. S tímto místem se pojí smutná historie obchodu s otroky, který zde probíhal od 15. do 19. století. Právě odsud byli totiž obyvatelé Afriky loděmi dopravováni do Ameriky. Obchod s lidmi tu prosperoval od roku 1536, kdy jej spustili Portugalci, až do roku 1848, kdy jej zastavili Francouzi. Od roku 1978 spadá ostrov na seznam světového dědictví UNESCO a navštívili jej již mnozí státníci z celého světa. Za ČR to byl v roce 2011 Václav Klaus.

4) Růžové jezero

Růžové jezero, Lac Rose či Lake Retba. Kouzelné snímky jezera s růžovou vodou objevíte asi v každém průvodci. A není to jen tak. Pohled na sytě růžové jezero je něčím, co má mnoho cestovatelů ve výčtu toho, co musí za každou cenu spatřit, než spočinou na smrtelné posteli. Má to ale jeden takový háček, o kterém jsem se přesvědčil při výletu do Senegalu na vlastní kůži. Ono to jezero není růžové vždy. Záleží mimo jiné na ročním období či také slunečních paprscích. V jezeře se těží sůl a za zbarvení jsou údajně zodpovědné řasy žijící ve vodě. Tak hodně štěstí. Přinejhorším se aspoň vykoupete.

Růžové jezero umí být doopravdy pořádně růžové.

5) Baobaby

Jen těžko byste hledali strom, který symbolizuje exotiku více než baobab. Pokud jste tedy už přesyceni pohledem na palmy, v Senegalu si můžete dopřát i trochu jiný výhled. „Zatímco například v Keni budete každý baobab obdivovat jako vzácný solitér, v Senegalu pojedete doslova lesy těchto fascinujících obrů. A to budete necelou hodinu cesty od vašeho hotelu. Některé z těchto velikánů rostou vedle sebe tak blízko, že jsem měl obavy, zda se mezi nimi náš Land Rover vůbec protáhne,” říká marketingový ředitel Exim Tours Stanislav Zíma. A pokud budete mít štěstí a narazíte na nějaký vyvrácený baobab, budete se moci podívat i do nitra tohoto ikonického stromu.

Pohled do útrob baobabu může leckoho překvapit.

6) Jiná kultura

Osmělit se, vyrazit za brány hotelového rezortu a poznávat, jak žijí místní, je jeden z hlavních pilířů toho pravého cestování. Senegal je poměrně bezpečnou zemí a zejména v okolí turistických lokalit není problém během dne vyjít ven a posedět si v nějaké z místních kaváren či hospůdek. Domorodci jsou obvykle velmi přátelští, děti si vás zvídavě prohlíží a skoro v každém obchodě vyhrává hlasitá hudba. A když proti vám vyjde na ulici kráva, tak vás to po několika hodinách také zas tak moc nepřekvapí.

Blízká setkání hovězího druhu jsou v Senegalu poměrně běžná.

7) Příjemné klima

Pojem příjemné klima značí pro každého něco trochu jiného. Skutečností ale je, že se v zemi střídají vlastně jen dvě období - suché a vlhké. To suché začíná v listopadu až prosinci a končí zhruba v květnu. Zatímco ve vnitrozemí bývá kolem 30-32 stupňů, na pobřeží bývá obvykle příjemných 25 stupňů. Pokud dorazíte ve vlhkém období, počítejte s tím, že teploty pravidelně atakují třicítku. A když prší, tak obvykle neproprší celý den, ale prší spíše v noci či jen malou část dne. A pohled na to, když se Afrika zazelená, také není úplně k zahození...