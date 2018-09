mšv, Novinky

Útvary sice vypadají na pohled pěkně, ale odborníci upozorňují, že přesouvání kamenů zvyšuje riziko eroze. Místní obyvatele pak rozezlívá především fakt, že se tento trend stále rozrůstá a turisté si myslí, jak uměleckou hodnotu krajině dodávají.

Claire Ironsová uvedla, že viděla minimálně 50 podobných formací v oblasti Fairy Glen na ostrově Skye, když šla venčit psa. Obávala se, že některý z kamenných útvarů by se mohl zřítit a jejího mazlíčka rozdrtit. „Byla jsem tím šokovaná, skoro jsem nemohla jít po cestě,“ stěžuje si Ironsová.

Tourists are stacking stones in the Scottish Highlands and it's eroding the coast https://t.co/A2hE15qQOl pic.twitter.com/1gaofBgT69 — Travel + Leisure (@TravelLeisure) 19. září 2018

Turisty, kteří kamenné formace stavěli, konfrontovala. Ti ovšem opáčili, že jim kazí zábavu. „Lidé by sem měli zamířit, aby obdivovali přirozenou krajinu, a ne aby nám tu stavěli kamenné věžičky. Všude se tu pasou ovce a je to významná geologická oblast,“ dodává.

Neškodná zábava? Naopak



John Hourson, zakladatel environmentální skupiny Blue Planet Society, si myslí, že trend přiživují sociální sítě. Právě kvůli dokonalým fotografiím totiž kamenné útvary turisté staví. „Když jsem ty fotografie viděl, byl jsem opravdu udiven. Ostrov Skye si spojíte s izolací a s čistotou. Dělat něco takové je pro mě vážně šokující. Bez jakékoli debaty to má vliv na krajinu,“ uvedl.

Podle Hoursona je takový akt doslova znesvěcením panenské přírody. „Dělá to určitá skupina lidí, batůžkáři a samozvaní dobrodruzi. Měli by se spíš držet konceptu nezanechat žádnou stopu. Ale oni si myslí, že je to naprosto neškodná zábava, jenže kvůli takovému chování ztrácí divoká příroda na svém přirozeném řádu,“ uzavírá.