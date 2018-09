Budovu v Šanghaji postaví dubajská společnost Majid Al Futtaim, která stojí i za rezortem Ski Dubai, jenž se ve Spojených arabských emirátech otevřel roku 2005. Lyžařská hala v Číně má být ale třikrát tak velká, a dokonce i o něco větší než dosavadní rekordman, kterým je Wanda Indoor Ski and Winter Sports Resort v rovněž čínském Charbinu. Zabere asi 92 900 čtverečních metrů.

Rezort nabídne návštěvníkům nepřeberné množství zimních aktivit, a to i těm, kteří lyžovat neumí nebo nechtějí. Kromě toho bude v budově i hotel.

'World's largest indoor ski resort' coming to China.

Wintastar Shanghai will have three slopes, including one of Olympic standard, according to its developer. It's nearly 100 years since the first indoor ski slope was built. https://t.co/OkMffjcXWE pic.twitter.com/xLtVdr7eoj