Kdo už někdy zažil rozedřená chodidla, jistě vám potvrdí, že jen máloco dokáže tak pokazit výlet jako právě puchýře a odřeniny na nohou. Proto se nevyplatí obuv do přírody (a především náročnějších terénů) podceňovat.

Ještě než vyrazíte do obchodu, vyplatí se ujasnit si, na jaké příležitosti outdoorové boty vlastně kupujete. Budete je využívat na odpolední vycházky do nedalekého lesa, nebo se chystáte na několikadenní výpravu do hor? Ponesete si maximálně batůžek s doklady, lahví na pití a svačinkou, nebo potáhnete dvacetikilogramovou krosnu se stanem a spacákem? Budete se pohybovat spíše na cestách, v náročném terénu, případně na místech, kde hrozí rychlé promočení bot?

To jsou základní otázky, které rozhodují o typu outdoorové obuvi, jež pro vás bude ta pravá. Obecně platí, že čím vyšší ponesete zátěž, tím pevnější by měly boty být (a to jak svršek, tak podešev) a tím členitější by měl být vzorek jejich podrážek. Co se náročnosti terénu týče, pamatujte, že v náročných podmínkách oceníte nejen obuv bytelnější (ideálně kotníčkovou), ale také těžší. Pro horské túry se – ostatně jak jejich název napovídá – nejlépe hodí outdoorové boty do hor neboli pohorky, na vycházky lesem vám pohodlně stačí lehké trekové boty. Zvláštní kategorií jsou pak zimní outdoorové boty, které jsou uzpůsobeny pro pohyb v náročném terénu v nepříznivém počasí a jsou opatřeny zateplením.

U outdoorové obuvi bezesporu oceníte také voděodolnost či nepromokavost. Ty poskytuje nejen svrchní materiál boty, ale také speciální membrána, jež zajišťuje, že jsou boty prodyšné, ale nepropustí dovnitř vlhkost. Nejznámějším typem membrány je Gore-Tex. Ačkoli si řada lidí myslí, že outdoorové goretexové boty není třeba impregnovat, aby byly zajištěny vlastnosti zajišťující nepromokavost, je nutné obuv pravidelně ošetřovat vhodnou impregnací.

Ačkoli u outdoorové obuvi nezáleží v první řadě na vzhledu, i na něj je dobré se soustředit, respektive na materiál boty. Nejčastěji se setkáte se syntetickým textilním povrchem, který je prodyšný a v kombinaci s vhodnou úpravou nebo membránou také voděodolný či nepromokavý. Na trhu najdete i kombinaci textilu a kůže a také čistě kožené outdoorové boty. Jejich předností je bytelnost a dlouhá životnost, nicméně nemusejí být tak prodyšné a vyžadují pravidelné ošetření.

Rozhodně se také vyplatí volit boty podle pohlaví nositele. Ačkoli by se mohlo zdát, že se mužská a ženská chodidla liší maximálně velikostí, a ta je tedy jediným kritériem pro nákup, není to vůbec pravda. Dámská outdoorová obuv je přizpůsobena specifikům ženského těla a často bývá i lehčí než pánské outdoorové boty. Samozřejmostí je dnes v obchodech také dětská outdoorová obuv.

Pokud už tedy víte, jaký typ outdoorových bot potřebujete, je čas na nákupy. Určitě se vyplatí obuv pečlivě vyzkoušet. Možná budete muset chvíli hledat, která značka a velikost vám dokonale padne, ale buďte trpěliví – jde o vaše pohodlí na výletech. Teprve po vyzkoušení můžete vybrané boty nakoupit například na internetu. Boty vždy zkoušejte s ponožkami, které budete na výlety či túry nosit. Vzhledem k tomu, že vám při chůzi nateče noha, zkoušejte obuv raději v pozdním odpoledni a kupte si raději o trochu větší. Bota by se však v žádném případě neměla vyzouvat nebo někde tlačit.

Jen tak totiž budete mít jistotu, že v nových botách zvládnete pohodlně každý výlet či výpravu, které si naplánujete.

