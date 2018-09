mšv, Novinky

Psaní klamavých recenzí pod falešnou identitou italské právo posuzuje jako zločin. Vedení TripAdvisoru si myslí, že by případ mohl odradit další podobné lidi, kteří portál zahlcují nepravými recenzemi. „Falešná hodnocení byla vždycky podvod, ale tohle je poprvé, co za to byl někdo poslán do vězení,“ tvrdí Brad Young z právního oddělení společnosti TripAdvisor. „V rámci internetu se jedná o zásadní milník,“ dodává.

Portál prý už také spolupracuje s britským a americkým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, s nimiž sdílí informace za účelem vypátrání falešných recenzí na internetu. „V rámci prevence podvodů jsme už udělali mnoho a úspěšně jsme zatnuli tipec více než 60 společnostem, které za peníze psaly recenze. Sami máme ale jen omezené pole působnosti, proto jsme nakloněni spolupráci s regulátory a úřady,“ vysvětluje Young.

Proti etice

TripAdvisor už vyčlenil samostatný tým „vyšetřovatelů“, kteří používají pokročilou technologii, aby vystopovali zaplacené recenze, a firmám, které je píší, zabránili v další činnosti. Online recenze totiž v dnešním světě hrají klíčovou roli. „Lidé se na jejich základě mnohdy rozhodují, proto je důležité, aby se hrálo podle pravidel,“ myslí si člen výboru pro turistickou etiku Světové organizace cestovního ruchu Pascal Lamy.

„Falešné recenze jdou zcela proti etickým zásadám, které jsme loni vydali, a které nabádají k zodpovědnému hodnocení na digitálních platformách. Na těchto doporučeních jsme spolupracovali s portály TripAdvisor, Minube a Yelp, protože víme, že tato kooperace je pro rozklíčování podvodů zásadní,“ dodal Lamy.