Agresivní cestující přerušil let z Perthu do Londýna, hrozí mu astronomická pokuta

Pokuta v přepočtu skoro tři milióny korun hrozí cestujícímu, kvůli kterému musel být ukončen dálkový let z Perthu do Londýna. V průběhu cesty se totiž začal chovat nepředvídatelně agresivně a posádka tak musela vyřešit dilema, zda pokračovat do cíle, přistát v Singapuru, nebo se vrátit do Austrálie. Nakonec se rozhodla pro třetí z možností, píše server The Independent.