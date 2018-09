Jakub Kynčl (Soul), Novinky

Kosmetika

Mám zatím sice procestováno jen 60 zemí světa, ale ještě nikde jsem ani vzdáleně neviděl nic, co by se blížilo šílenství kolem kosmetických výrobků, které poznáte už po první hodinové procházce centrem Soulu. Velké množství kosmetických značek na ulicích prodává zaručeně přírodní kosmetiku a nejrůznější masky na skoro všechny části těla. A nezapomeňme ani na ty bělící, které místní ženy využívají ve velkém.

Vybělovací krémy jdou v Jižní Koreji na odbyt. Světlejší pleť znamená, že jste z lépe situované rodiny. Když máte tmavší barvu kůže, okolí má důvod si myslet, že třeba pracujete na poli...

FOTO: Profimedia.cz

Abych vám trochu přiblížil tamější realitu - podle jedné z nejnovějších studií nakoupili v loňském roce lidé v Jižní Koreji kosmetické výrobky za zhruba 150 miliard korun. Značný podíl přitom na tomto čísle mají i korejští muži. Mnoho z nich používá pravidelně více kosmetických produktů najednou a pro nějakou tu plastickou operaci také nejdou zrovna daleko.

Takže až se budete na hlavní třídě v Soulu divit, že je tam více prodejen pleťových masek a různých druhů gelů aloe vera než restaurací a skleniček s kimchi, vzpomeňte si na to, jak velký byznys to je. Já jsem tomu také nevěřil až do chvíle, kdy jsem spatřil jednu novinářskou kolegyni cpát do kufru balení 200 pleťových masek. Co kdyby to totiž doopravdy pomáhalo...

Futuristická architektura

Jen v málo zemích světa rostou hypermoderní budovy takovou rychlostí jako v Jižní Koreji a Soul je samozřejmě místem, kde se oko lačnící po architektonických výstřelcích nabaží dosyta. Asymetrické mosty, šišaté mrakodrapy, a to vše zajímavě propojené historickými budovami, které se v moderní metropoli sice tak trochu utápí, přesto se jim však dostává dostatek respektu.

Milovníci moderní architektury mají v Soulu žně.

FOTO: Profimedia

Každá čtvrť Soulu je architektonicky trochu jiná a museli byste strávit ve městě aspoň týden, abyste mohli říci, že jste skutečně poznali Soul z tohoto hlediska. Projděte si Kjonbokun, a když z areálu vyjdete, naplno budete vnímat, že je Soul městem plným kontrastů.

Letiště Incheon

Pokud bývá letiště často jen nutným tranzitním místem, kterým procházíte vstříc svým cestovatelským snům, u jihokorejského letiště Incheon je to trochu jinak. Je nejen turistickou branou do města Soul, ale dlouhodobě i jedním z nejlépe hodnocených letišť na světě, a když si pročtete jeho recenze na specializovaných portálech, nezřídka zjistíte, že sem často lidé vyráží dříve, než je nutné, aby si jej stihli projít.

Letiště Incheon do značné míry nevypadá ani jako běžné letiště.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

„Přímé spojení z Prahy do Soulu nabízíme cestujícím už čtrnáctým rokem. Letošní otevření nového Terminálu 2 na letišti Incheon umožní cestujícím ještě komfortnější cestování, a to nezávisle na tom, zda je Soul jejich cílovou stanicí nebo pokračují do některé z našich více než 80 destinací v oblasti Asie a Oceánie,” řekl pro Novinky generální manažer Korean Air pro region CEE, Yeong Ho Choe.

A studie mu dávají za pravdu. Z hlediska rychlosti odbavení odletů a příletů jde o jedno z nejefektivnějších letišť na světě a pravidelně vyhrává nejrůznější ocenění. Nově otevřený druhý terminál navíc díky mnoha prvkům opravdu působí jako z budoucnosti. Navíc v něm také najdete obchody a restaurace několika světových řetězců, o kterých si zatím můžeme nechat v ČR jen zdát. A ano, vím, že Shake Shack není ani vzdáleně vzor zdravého stravování.

K-Pop

Pokud je jedna věc, kterou v Jižní Koreji nebude obyčejný evropský turista nejspíše ani vzdáleně chápat, pak je to obrovsky populární kultura K-Pop. Nejde totiž jen o samotnou populární hudbu v této zemi, ale s trochou nadsázky o životní styl a módu, která se čím dál tím častěji dostává i do Evropy.

K-Pop je v Soulu všudypřítomný.

FOTO: Profimedia

Jistě si pamatujete song Gangnam Style, který světovým hudebním žebříčkům věnoval zpěvák PSY. Ano, i to je K-Pop, který udává pro značnou část Asie módní trendy, podle kterých si mladí nechávají v salonech dělat i ty nejšílenější účesy, se kterými posléze zajdou do nějaké z tematických K-Pop kaváren, jichž je v hlavním jihokorejském městě opravdu mnoho.

Pokud si budete chtít ze Soulu přivézt nějaký hodně zajímavý suvenýr, jistě vás zaujmou obchody s těmi nejšílenějšími módními doplňky. Mít červené vlasy, nosit umělá kočičí ouška a kožené chokery (škrtidla) je přece úplně normální. Nebo ne?

Příroda okolo Soulu

Ač je Soul bezesporu rušné velkoměsto, na svém severním okraji ukrývá opravdu skvostné překvapení pro milovníky přírody. Nachází se tam totiž národní park pojmenovaný podle nejvyšší hory na jeho území, Bukhan-san. Ač měří jen něco přes 800 metrů, výhledy jsou zde za dobrých podmínek opravdu kouzelné a místní sem často jezdí na výlety, oddychnout si od únavných spárů civilizace.

Národní park Buchan-san je nejbližší přírodou pro obyvatele Soulu.

FOTO: Profimedia.cz

Pokud v Soulu jen přestupujete na další let a bědujete, že to určitě nestihnete, nevěšte hlavu. Aerolinky Korean Air nabízí svým pasažérům čekajícím v tranzitu na návazný let zdarma krátké hodinové až pětihodinové výlety po Incheonu a bezprostředním okolí, které vás mohou zavézt třeba na pláže, do chrámů i na další místa, o kterých by se vám při čekání na spoj do vaší kýžené destinace asi běžně ani nezdálo.

Gastronomie

Korejská gastronomie je aspektem, který při návštěvě země vskutku nelze přehlédnout. Lze najít výrazné podobnosti mezi korejskou a japonskou kuchyní. Základem zdejší gastronomie je kimchi. Nejtradičnější korejská pochutina vás bude doprovázet skoro u každého pokrmu - nakládanou pikantní zeleninu naleznete totiž skoro u každého stolu a návštěva restaurace se bez ochutnání kimchi neobejde. Každý má svůj recept a odlišnosti jsou opravdu velké. Ingrediencemi bývají nejčastěji zelí, okurka či ředkve. A chilli. Často hodně chilli.

Ryby a mořské plody tvoří jeden z pilířů korejské kuchyně.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Pokud vám kimchi nepřiroste srdce a nejste vegetariáni, jistě pookřejete nad talířem tradičního korejského barbecue masa. Kvalitní suroviny a velmi precizní úprava jsou tím hlavním, co činí zdejší BBQ restaurace tolik populární. A pokud máte rádi ryby a nejrůznější mořské živočichy, budete se cítit během pobytu v Soulu jako v ráji. [celá zpráva]

Věci, které jinde nezažijete

Dlouho jsem přemýšlel, jak označit skupinu zážitků a zkušeností a vhodnější název jsem nenašel. A nebudeme se bavit o stovkách selfie tyčí, které se naučíte v Soulu nonšalantně odstrkovat.

Nikde ve světe jsem nezažil, že když mi někdo z místních neumí poradit s cestou či případně vůbec nehovoří anglicky, tak se jemně ukloní a rychle odejde, se studem ve tváři, že mi nedokázal pomoci. Nikde ve světě jsem neviděl větší množství mladistvých na energetických nápojích v hernách. Pod těmi si však nepředstavujte zlodějské blikající jednoruké bandity, ale nejrůznější simulátory všeho druhu od automobilů, bojových umění až po nejmodernějších zařízení zobrazujících virtuální realitu.

Stanování u rušných komunikací? Proti gustu...

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Nikdy v životě jsem neviděl dvojice kempovat přímo na trávníku u rušné silnice, nad kterou navíc vede železnice. A nikdy v životě jsem také ještě neviděl pózovat dospělé lidi ve školních uniformách před plachtou se školními lavicemi s tabulí, a tvářit se u toho tak šťastně, jako kdyby právě dostali samé jedničky. Jsou věci, které prostě musíte spatřit na vlastní oči...