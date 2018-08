mšv, Novinky

„Chceme se ujistit, že pro pobřeží zajistíme udržitelnou budoucnost, každý by k tomu měl přistupovat zodpovědně,“ komentuje návrh na zákaz párty plaveb Joanina Aina Campomarová z MES. Jeden z radních hlavního města Palma dodává, že hedonistické plavby na lodích, kde se jen pije, jsou ryzím příkladem špatné turistické aktivity, která ohrožuje model, jemuž by Mallorca šla ráda vstříc – znamená to zbavit se image párty ostrova.

O to se Mallorca pokouší už několik posledních let, kdy se snaží působit poněkud lépe než jen jako destinace, kam se sjíždějí zejména rozjívení a špatně vychovaní Britové se opíjet. A situace je přesto lepší než na sousední Ibize.

Zrovna nedávno přišla vláda na Baleárách s návrhem na zrušení neomezené konzumace alkoholu v all inclusive resortech. „Naším cílem není zakázat alkohol, protože to ani nemůžeme, chceme ho jen regulovat,“ uvedl generální ředitel turistické organizace pro Baleáry Antoni Sansó. Proti vládnímu návrhu se ale později ohradili provozovatelé hotelů a argumentovali tím, že jim vláda nemá co mluvit do řízení podniku. [celá zpráva]

Pokuty za sex na veřejnosti i lámání větví



Nejvíce proti nevychovaným turistům bojuje úřad města Calvia, v jehož oblasti se nachází i jeden z nejznámějších párty resortů na Baleárách. Pravidla, kterých od roku 2015 neustále přibývá, zakazují například vyprazdňování, sex i nahotu na veřejnosti nebo i lámání větví ze stromů a pouštění hudby nad 65 decibelů. Výše pokut se značně různí. Za menší prohřešky to je kolem 100 eur (2570 korun), za vandalismus až 3000 eur (77 100 korun).

„Snažili jsme se vylepšit zkušenost pro všechny turisty a nechtěli jsme už být v novinách kvůli všemu špatnému, co se tu děje,“ uvedl před dvěma lety starosta města. „Zaznamenali jsme velký pokles v počtu zatčení, ale i zlepšení v rámci ilegálního a nespolečenského chování,“ dodal s tím, že ubylo také lidí oddávajících se balconingu, aktivitě, která spočívá buď ve skákání z balkónu do bazénu, nebo z přelézání z balkónu na balkón. [celá zpráva]

Někteří radní města Calvia podporují i návrh na zakázání párty lodí. „Rozumíme tomu, že takové excesivní aktivity musejí být regulovány. Je správné najít řešení tak vážných problémů, abychom ulehčili obyvatelům, zejména těm z pobřežních měst,“ uvedl radní Rafel Sedano.