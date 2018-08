V Číně mají další skleněný most. Rekord ale netrhnul

Není snad měsíce, kdy by v Číně nevznikl skleněný most či vyhlídka. Nejnovější přírůstek se nachází v provincii Liao-ning nad jedním z tamních kaňonů. Otevřeli ho teprve nedávno, rekord ale drží jen v rámci provincie. Do nejdelšího mostu má se svými 369 metry ještě daleko.