mšv, Novinky

Tradiční anglické fish and chips, tedy smaženou tresku s hranolky, si oblíbil také čínský prezident Si Ťin-pching a s ním i řada jeho krajanů. Proč ale tolik návštěvníků míří právě do Scotts Fish and Chips, zůstává pro personál záhadou. Mnozí si to vysvětlují polohou bistra, které se nachází, co by kamenem dohodil od Yorku, kam mnoho turistů míří z Londýna. Restauraci podle manažerky Roxy Vasaiové navštíví přes 100 Číňanů týdně.

Pro turisty je návštěva bistra velkou událostí, mnoho z nich si prý dělá fotky s personálem nebo i před budovou. „Jsme přízní čínských turistů unesení. Jsou moc přátelští, usměvaví a šťastní,“ řekla manažerka serveru BBC.

It's now more than two years since Chinese President Xi Jinping's state visit to the UK, but his famous fish supper with then PM David Cameron continues to inspire Chinese visitors to the UK to try our national dish - including in some unlikely places! https://t.co/oUongdNisI — Beiwei 55° (@beiwei55) 23. srpna 2018

Kromě toho, že si návštěvníci mohou menu přečíst už i v mateřském jazyce, spustilo bistro také stránky na oblíbené čínské sociální síti, aby dosáhlo ještě lepší propagace.

Průvodci mění itinerář



Will Čuang, ambasador organizace Make It York, která město propaguje, tvrdí, že mnoho Číňanů bylo ovlivněno prezidentem, který fish and chips jedl při návštěvě Británie v roce 2015. Chtějí proto typickou anglickou pochoutku rovněž ochutnat a průvodci jim v tom jdou na ruku a zařazují návštěvu bister do itinerářů.

„Většina čínských skupin navštíví Londýn, Cambridge a pak míří přes silnici A64 do Yorku. Takže je bistro ideální místo na zastávku,“ vysvětluje Čuang. York patří mezi populární destinace turistů z východní Asie a předpokládá se, že Číňané tvoří druhou nejpočetnější skupinu návštěvníků ze zámoří.

"Chinese tourists flock to North Yorkshire chippy" > owner Roxi Vasai has translated the menu into Mandarin and has put the restaurant on Weibo (I'm guessing). Pretty hard to get a better story than this. Fabulous. :) https://t.co/egmVsVUpzw pic.twitter.com/F3RNtQ0X9C — Tom Forth (@thomasforth) 23. srpna 2018

Podobně nezvyklý zájem zažilo před dvěma lety městečko Kidlington nedaleko Oxfordu. Do obce, jenž nemá žádné významné památky, začaly jezdit autobusy plné čínských turistů, kteří si fotili cihlové domky, zahrady nebo i obyvatele. [celá zpráva]