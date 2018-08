mšv, Novinky

Vítězný uchazeč se stane ambasadorem společnosti vyrábějící gin a bude vyslán na dobrodružnou cestu po světě Phileasem J. Foggem – Mr Fogg’s je název řetězce několika tematických viktoriánských barů v Londýně, ale samozřejmě i narážka na slavnou postavu z románu Julese Verna. Pan Fogg po vybraném člověku požaduje, aby sesbíral po světě nejrůznější ingredience k tvorbě nového ginu.

Zní to spíše jako velkolepá cestovatelská hra, ale ve skutečnosti se jedná o placenou pozici, přestože podrobnosti o platu zatím nejsou známy. Vybraný ambasador a jím zvolený doprovod mají cestovat do různých destinací od Bombaje, Hongkongu přes Tokio, Lisabon až po New York či San Francisco. Jako bonus budou pít spoustu ginu a propagovat zmíněnou značku.

Podle informací serveru News.com.au na konci cesty ambasador společně s odborníky skutečně vytvoří nový gin z ingrediencí nasbíraných během cesty. Navíc pokaždé, když zavítá do některého z Foggových barů, dostane nápoj na účet podniku.

Zájemci mohou přihlášky posílat do pondělí 27. srpna a od takového uchazeče se očekává, že mu bude nad 21 let, umí pracovat se sociálními sítěmi, nebojí se zašpinit si ruce a nebude mu vadit občas si obléknout viktoriánské oblečení. Práce by měla skončit letos v listopadu. Vítěze vybere britský armádní důstojník a cestovatel Levison Wood, který je známý svými expedicemi do Afriky a Asie.