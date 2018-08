Nejezděte v Thajsku na slonech, apeluje na turisty společnost. Jsou týráni

Fotka s tygrem nebo delfínem, vyjížďka na velbloudovi či slonovi. Zdá se to jako nevinný zážitek z dovolené, často se za ním ale skrývá velké utrpení. Důrazně na to upozornila novozélandská cestovní agentura Intrepid Travel, jejíž šéf odrazuje turisty od projížděk na slonech v Thajsku. Zvířata jsou podle něj zanedbaná a týraná, napsaly servery New Zealand Herald a NewsHub.