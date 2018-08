mšv, Novinky

Francouzův plán je velkolepější, chce totiž na longboardu postupně zdolat i další kontinenty, každý rok jeden. „Moje šňůra po světě začíná a každý rok mám v plánu jiný kontinent. Pro letošek je to Severní Amerika, příští chci jet přes Evropu až na Ural a poté z Ruska do zbytku Asie,“ upřesňuje Gropaiz svou vizi.

Loni Francouz na prkně dojel z kalifornského San Franciska do San Diega v témže státě, poté pokračoval přes Arizonu do Houstonu v Texasu a dále do New Orleansu. Jeho cílem je Miami na Floridě. „Mám vytyčenou trasu, ale počítám, že v případě komplikací najedu více kilometrů, než jsem plánoval. Třeba v dešti se moc jezdit nedá,“ tvrdí Gropaiz.

Zkušenosti z minula



Přestože je longboard na elektrický pohon, což nevyžaduje klasické odrážení, je cesta náročná. Každý den stráví Gropaiz na prkně průměrně jedenáct hodin a ujede až 150 kilometrů. Přestože to je podle Francouze náročné, velmi si to užívá. „Je to divočina, jsem sám a je to perfektní.“ Longboard má velkou baterii, kterou muž dobíjí vždy, když odpočívá. Někdy musí během jízdy zastavit, aby trochu vychladla a motůrek se nezačal přehřívat.

Gropaiz má s podobnou cestou už zkušenosti, v roce 1999 totiž podnikl něco podobného, ovšem na kolečkových bruslích. A minulý rok projel na elektrickém prkně Francii. Cílem není jen dorazit do finální destinace, ale také ukázat, že způsoby přepravy se neustále rozvíjejí a že i takový v podstatě městský dopravní prostředek, jako je skateboard či longboard, dokáže překonat svoje limity.

Finální část podstoupí Francouz v roce 2020, kdy chce dojet z Moskvy až do Pekingu.