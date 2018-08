Jakub Kynčl (Dakar), Novinky

Přímé charterové lety z Prahy na letiště Blaise Diagne, nacházející se asi 45 kilometrů východně od centra Dakaru, otevřely mnoha Čechům cestu k objevování krás stále velmi autentického Senegalu. Pobřežní oblast Petite Côte, která se nachází jen pár desítek kilometrů od letiště, je přitom už dlouhé roky mezi turisty a Evropany, kteří se rozhodli do této země přesídlit, tou asi nejoblíbenější. Ač zde už vyrostly i drobné čtvrti moderních domů, naprostá většina zástavby je autentická a i pouhá procházka po ulicích městeček a vesnic je pro mnohé velkým zážitkem.

Ač městečko Saly na senegalském pobřeží patří k těm turističtějším, na ulicích není o překvapivá setkání stále ještě nouze.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

A zatímco někteří turisté využívají toho, že jsou vody pobřeží Petite Côte poměrně dobře stíněné výběžkem, na kterém se nachází město Dakar, a tak se tu velmi dobře koupe ve vlnách, do kterých mohou vyrazit i děti, jiní chtějí objevovat. A přírodní rezervace Bandia je odsud vskutku nedaleko. Z turistických oblastí se do Bandie dostanete za slabou hodinku jízdy a pro ty, kteří ještě nikdy nezažili safari na africkém kontinentu, jde o něco výjimečného.

Video

Senegal z ptačí perspektivy. Autor: Novinky.cz

„Senegal má hodně co nabídnout i v oblasti přírody. Rezervace Bandia je velkým zážitkem nejen pro ty, kteří nikdy nezažili zvířata, jako jsou zebry, antilopy či nosorožci ve volné přírodě,“ řekl Novinkám Stanislav Zíma, marketingový ředitel EXIM tours.

Hyeny žijí v rezervaci Bandia v oploceném výběhu.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Krátce po vjezdu do Bandie sice mnoho turistů zaskočí nevelký oplocený výběh, ve kterém žijí hyeny, ale tím tu, tedy ještě vyjma místa, kde žijí krokodýli, ploty a nejrůznější oplocení končí. Zbytek fauny, kterou v Bandii uvidíte, žije volně na prostoru 3500 hektarů.

Žiraf žije v parku Bandia velké množství. Jen během necelé dvouhodinové jízdy jsme jich viděli více než deset.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Když přitom rezervace Bandia v roce 1990 poprvé otevřela své brány, pokrývala pouze 460 hektarů a o nějakou dobu později se rozšířila na 750 hektarů. Nyní je už bezmála pětkrát větší a pro návštěvníka, který by sem jel poprvé vlastním vozem, by nebylo zas až tak těžké se tu ztratit.

Krokodýli se v Bandii ukrývají v části dobře oddělené od turistů. Po spatření několikametrových kousků tuto skutečnost možná ještě oceníte.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Rezervace Bandia leží jen nějakých 65 kilometrů východně od hlavního města Dakar, co z ní dělá velmi dobře přístupnou rezervaci nejen pro turisty, ale i pro ty, kteří zde pracují na záchraně živočišných druhů. I díky tomu zde mají čeští turisté dveře otevřené ještě o chlup více než ti z jiných zemí. Přírodovědci z České zemědělské univerzity a spolku Derbianus Conservation totiž v rezervacích Bandia a Fathala už dlouhé roky pracují právě na záchraně největší africké antilopy, která je ve volné přírodě kriticky ohrožená.

Pštros v rezervaci Bandia

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

„Členové našeho spolku jsou v Senegalu aktivní již od roku 2000, kdy Národní parky Senegalu spojily síly se soukromými rezervacemi, aby učinily pokus o záchranu mizejícího druhu antilopy. Tehdy byly do rezervace Bandia dovezeny první antilopy Derbyho, aby zde založily záložní populaci, a čeští odborníci byli pověřeni, aby dohlédli na jejich úspěšnou reprodukci,” informovala Novinky Markéta Grúňová z Derbianus Conservation.

Prasat bradavičnatých je v rezervaci Bandia obrovské množství.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Mezi roky 2000 až 2009 byl záchranný program financován zejména z prostředků České rozvojové pomoci, z vědeckých grantů, podporován Českou zemědělskou univerzitou v Praze a řadou dalších institucí i soukromých osob. Poslední velký projekt rozvojové pomoci byl úspěšně uzavřen v roce 2009. Aby mohli ochránci přírody dále shánět finance, založili občanské sdružení, nyní zapsaný spolek Derbianus Conservation, který úzce spolupracuje s Fakultou tropického zemědělství ČZU v Praze.

Mláďata antilopy Derbyho

FOTO: Derbianus Conservation

Za 18 let působení spolku se populace antilop Derbyho rozrostla na více než 100 jedinců a je na čase, aby se první sudokopytníci navrátili do volné přírody. K tomu směřuje projekt „Back Home”, který má za cíl v národním parku Niokolo Koba vystavět aklimatizační oboru, do které by bylo převezeno několik jedinců antilop Derbyho ze současných rezervací, ve snaze ověřit adaptabilitu antilop vychovaných v rezervacích v divoké přírodě. Pokud by vše šlo dobře, po roce by mohla být část zvířat opatřená satelitními obojky vypuštěna volně do parku. Ač je projekt zatím stále ještě ve fázi příprav, pro záchranu tohoto druhu představuje velkou naději.