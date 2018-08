Vyhlídka, nacházející se v horách u rezortu Ba na Hills Sun World, je součástí projektu, který má zatraktivnit lokalitu pro turisty. Otevřela se minulý měsíc a přitáhnout pozornost se jí zatím daří. Už jen kvůli výhledům do krajiny z výšky 1400 metrů nad mořem. „Jsme hrdí na to, že lidé z celého světa sdílejí fotografie našeho výtvoru,“ reagoval hlavní designér společnosti TA Landscape Architecture na množství snímků, které se objevily na sociálních sítích.

This pedestrian bridge in Vietnam was opened to the public in June. Known as the Golden Bridge, it stands 1,400m above sea level above the Ba Na hills and is a work of art. pic.twitter.com/8dGRXSVWvu