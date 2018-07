sl, Novinky

Ačkoliv je Kardung La, spojující údolí Nubra a město Léh, mnohdy považován za nejvyšší nevyasfaltovaný průsmyk na světě a na tuto informaci upozorňují i tamní informační cedule, existují i výše položené průsmyky. Tím zcela nejvyšším je podle serveru dangerousroads.org indický průsmyk Umling La.

Kardung La však láká jak místní, tak zahraniční turisty tím, že je z nejvyšších průsmyků nejlépe dostupný. Lidé tam jezdí nejen auty, ale i na motorkách, a dokonce na jízdních kolech.

„Přijel jsem na motorce se svou sestřenicí z Bengalúru. Zdolali jsme zhruba 3 500 kilometrů. Jeli jsme sem asi 15 dní. Byla to fantastická jízda. Cesta by mohla být o něco lepší, ale věřím, že se o to úřady časem postarají,” svěřil se jeden z návštěvníků.