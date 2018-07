mšv, Novinky

Nedodržení zákazu země postihují různě. Například v Thajsku, kde je takzvaný vaping zakázaný už od loňska, to může být až 10 let vězení. Mírnější sankce jsou na Filipínách, kde mohou lidé za kouření e-cigaret na veřejných prostranstvích strávit ve vězení až čtyři měsíce. V Indii byla restrikce vydána jen v některých částech, podle Daily Mailu byl jistý muž za nedodržení odsouzen na tři roky.

Elektronické cigarety zakázal nedávno také Libanon, ale i Kambodža a Vietnam, případné postihy za porušení zákona zatím ale nejsou známy. Nepředpokládá se však, že by byly stejně přísné jako v Thajsku, které má obecně velmi striktní pravidla. Od loňského roku tam totiž platí i zákaz kouření klasických cigaret na některých plážích, a to zejména kvůli nedopalkům v písku. Za nedodržení pak hrozí až rok vězení nebo pokuty do výše zhruba 65 000 korun. [celá zpráva]

Kouření elektronických cigaret je nicméně zakázáno ve více státech, nebo je minimálně omezeno. Platí to i pro některé evropské země, třeba pro Finsko, Švédsko či Norsko, donedávna také pro Švýcarsko. Úplný zákaz platí například v Singapuru, Malajsii, Argentině, Mexiku či ve Venezuele.

Cestovatelům je proto doporučeno, aby si předem zjistili, jaké zákony ohledně elektronických cigaret v cílové destinaci platí. Dovolená by se totiž záhy mohla proměnit v noční můru.