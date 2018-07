Michael Polák, Právo

Teď by se to mělo změnit. Unikátní barokní skvost z roku 1719, nejstarší stavitelské dílo ve městě, se stane součástí turistické stezky Via Sacra. Ta propojuje duchovní památky v Trojzemí, v pohraniční oblasti Česka, Německa a Polska. Do projektu zapojí Liberec i další dvě místa. „Via Sacra se rozvíjí a časem roste. Proto se k ní teď připojí i Liberec. Chceme, aby se právě naše město stalo jakýmsi koordinátorem českého zastoupení v tak skvělém projektu,“ uvedl náměstek primátora Liberce Ivan Langr.

Společně s unikátním morovým sloupem se nově součástí stezky Via Sacra stane také kostel Nalezení svatého Kříže, u něhož dnes morový sloup stojí, a další dvě místa: židovský hřbitov s památníkem obětem šoa (vraždění Židů za 2. světové války) a náměstí Českých bratří, kde stával evangelický kostel.

Liberecký morový sloup z dílny slavného Matyáše Brauna.

FOTO: Statutární město Liberec

„Vybrali jsme tři sakrální stavby různých vyznání, abychom podtrhli důležitost ekumenické symboliky. Největší ohlas jistě bude mít restaurovaný barokní morový sloup z dílny Matyáše Brauna, ale jako podstatné vidím třeba i důstojné připomenutí již bývalého novorománského evangelického kostela z dílny slavného Gustava Sacherse, který byl předchozím režimem zbourán v 70. letech, ale patřil přitom neodmyslitelně k naší historii,“ doplnil náměstek Langr.

Zapojení do stezky Via Sacra si Liberec připomene v úterý 2. července, kdy na novém magistrátu liberecké radnice začne zcela nová putovní výstava, která unikátní duchovní stezku postupně představí na několika místech v Evropě. Další týden, 10. července, se uskuteční také exkurze po žitavských a libereckých zastaveních stezky s odborným výkladem. Účastníci navštíví Městská muzea v Žitavě s výstavou postních pláten, v Liberci bude exkurze pokračovat prohlídkou kostela Nalezení svatého Kříže a náměstí Českých bratří.